Апартаменты 1+1 на завершающей стадии строительства в Махмутларе

Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 70 м2, а расстояние до пляжа 30 метров.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция
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Каргыджак — это район Алании на побережье Средиземного моря. Он расположен недалеко от района Махмутлар, примерно в 3 км от центра. Расстояние до центра Аланьи составляет всего 14 км, ближайший аэропорт Газипаша расположен восточнее, в 25 км., до Анталии от Кыргыджака – 140 км. Проект будет состоять из двух блоков с развитой инфраструктурой, отдельно и закрытым плавательным бассейном, зоной отдыха с лежаками, тренажерным залом, сауной, римской паровой подострой, бильярдом. Общая площадь земли составляет 1 743 м2, расстояние до моря всего 200 метров, что делает данный проект инвестиционным привлекательным, а также комфортным для проживания. Комплекс будет состоять из 2 блоков по 5 этажей, в каждом блоке будут располагаться по 16 квартир планировки 1+1 54-57 м2, 3 дуплекса 2+1 123 м2, а так же 1 дуплекс 3+1 145 м2. Лобби Открытый бассейн Детский открытый бассейн Крытый подогреваемый бассейн Зона отдыха c шезлонгами Сауна Паровая комната Фитнес Комната для пилатеса Начало строительства 30.04.2022 г. Окончание строительства 31.12.2023 г.
Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Проект находится в районе Паяллар, расположенный на огромной площади 6800м2, в продаже имеются апартаменты планировок: 1+1, 2+1 и дуплексов 3+1. Это сложная структура, построенная как единое целое, с жилыми помещениями, тренажерным залом, парковкой и поистине роскошной инфраструктурой. Еще одна особенность, которая делает проект привилегированным, заключается в том, что проект расположен с возможностью обеспечить всем жителям комплекса восхитительные виды. Все квартиры в проекте выходят окнами на завораживающие Средиземноморские пейзажи. Расстояние до моря составит 2.5 км, для удобства жителей предусмотрен пляжный сервис.
Старт проекта: ноябрь 2022г., завершение строительства декабрь 2024г.
мы рады предложить эту новостройку в центре Алании Оба рядом со всем Почему мы любим эту недвижимость?Самым важным моментом на рынке недвижимости является месторасположение. Эта недвижимость невыносимо расположена в Оба, Аланья. Всего в нескольких шагах от центра Оба, престижного жилого района со всеми необходимыми удобствами, такими как рестораны, кафе, супермаркеты, торговые центры, больницы, частные школы. Ремонт будет завершен в феврале 2021 года с использованием новейших материалов и дизайна. В продаже всего 4 квартиры. Это идеальное место для тех, кто хочет быть рядом со всем, но в тихом