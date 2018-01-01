Новые апартаменты 1+1 от инвестора, ЖК в районе Оба

Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 53 м2, а расстояние до пляжа 400 метров.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Недвижимость в Оба оптимально подходит и для отдыха, и для постоянного проживания в Аланье, особенно для семей с детьми. Ведь район находится всего в 2 км от центра города и располагает самой разнообразной инфраструктурой.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.
Параметры объекта
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция
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Новый проект строится в привлекательном районе Алании Оба. Квартиры имеют уникальный вид на море, и западная сторона имеет вид на историческую крепость Алании. Расположение проекта в 1800 метрах от бирюзового пляжа Алании, в 900 метрах от центра Оба, в 1200 метрах от больницы и в 1700 метрах от торгового центра Метро. Жилой комплекс с богатой инфраструктурой, соответствующий индивидуальным потребностям и бюджету, делает проект более привлекательным как для проживания, так и для инвестирования.
Проект состоит из 1 комплекса и 28 квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Планируемый срок завершения проекта конец декабря 2023 года.
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