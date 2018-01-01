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Апартаменты в ЖК на завершающей стадии строительства в Обе

Алания, Турция
от
€100,000
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6
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 53 м2, а расстояние до пляжа 1900 метров.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Недвижимость в Оба оптимально подходит и для отдыха, и для постоянного проживания в Аланье, особенно для семей с детьми. Ведь район находится всего в 2 км от центра города и располагает самой разнообразной инфраструктурой.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Апартаменты в ЖК на завершающей стадии строительства в Обе
Алания, Турция
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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