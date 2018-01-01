Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом рядом с пляжем, Анталья, Турция

Gazipasa, Турция

от €117,000

Сдача в: 2024

Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и живописное, с красивыми бухтами, песчаными и галечными пляжами - отлично подходит для тех, кто ценит спокойный образ жизни в окружении великолепной природы. Район только набирает популярность как туристическое место, имеет свой аэропорт, который принимает как внутренние так и международные рейсы, активно развивается инфраструктура - все это главные привлекательные особенности этого региона. Наш проект расположен на территории 4 065 м2, и включает в себя 84 квартиры: •70 квартир 1+1, площадь брутто 47 м2 (нетто 41 м2) •6 квартир 2+1, площадь брутто 65 м2 (нетто 58 м2) •5 дуплексов 2+1, площадь брутто 100 м2 (нетто 88 м2) •3 дуплекса 3+1, площадь брутто 127 м2 (нетто 115 м2) Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с аква горкой, закрытый бассейн, фитнес зал, спа, сауна, паровая, салон красоты, зона отдыха, зона барбекю, кинотеатр, игровая комната, мульти корт, детская площадка, ландшафтный дизайн, генератор, камеры видеонаблюдения 24 часа, видеодомофон Расстояние до центра – 1,5 км Расстояние до аэропорта - 6 км Расстояние до Анталии - 180 км Расстояние до Алании - 40 км