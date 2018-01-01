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Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом рядом с пляжем, Анталья, Турция

Средиземноморский регион, Турция
от
€392,600
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.

Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром, фитнес-центром и спа-зоной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - июль 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Встроенная кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
  • Сантехника
  • Встроенная мебель в прихожей
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых перспективных районов Анталии – Алтынташе.

  • Аэропорт - 10 минут
  • Пляж - 7 минут
  • Торговый центр - 13 минут
Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция

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Средиземноморский регион, Турция
от
€392,600
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