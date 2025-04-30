  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой квартал Отличная квартира в новостройке в Каргыджаке, Аланья

Жилой квартал Отличная квартира в новостройке в Каргыджаке, Аланья

Каргыджак, Турция
от
$154,821
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 1040
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.02.2023

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

О комплексе

Он расположен в отличном месте, в окружении отелей, магазинов и зеленых зон и в нескольких шагах от пляжей.   зачем покупать эту недвижимость? - Отличное расположение рядом с пляжем и магазинами - Качественное строительство от известной строительной компании. - Отличные инвестиции и высокий арендный потенциал

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$419,085
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$131,331
Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,47 млн
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.
, Турция
от
$236,000
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,71 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Отличная квартира в новостройке в Каргыджаке, Аланья
Каргыджак, Турция
от
$154,821
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$163,483
Особенности проекта: Открытый/закрытый бассейн Зона барбекю Аквапарк Зона для йоги Мини-гольф Зона для фотографий Кинотеатр Баскетбольная площадка и теннисный корт Детская игровая площадка Спа-центр Сауна Массажный кабинет Парная Турецкая баня Зона отдыха Детская игровая комната Фитнес-зал …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Новый комфортабельный проект в Авсаллар
Жилой квартал Новый комфортабельный проект в Авсаллар
Аланья, Турция
от
$129,195
Данный проект создан для людей, предпочитающих комфорт. Emerald Paradise расположен в Авсалларе, где находится самый красивый пляж Алании.Авсаллар расположен в 22 км от центра Аланьи и является районом, где есть много 5-звездочных отелей, пляжных клубов и роскошных резиденций. Авсаллар - сам…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$687,359
Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город. Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны. Почти все квартиры в блоке А - двухкомна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации