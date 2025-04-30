Жилой квартал Отличная квартира в новостройке в Каргыджаке, Аланья

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Он расположен в отличном месте, в окружении отелей, магазинов и зеленых зон и в нескольких шагах от пляжей. зачем покупать эту недвижимость? - Отличное расположение рядом с пляжем и магазинами - Качественное строительство от известной строительной компании. - Отличные инвестиции и высокий арендный потенциал
Местонахождение на карте
Каргыджак, Турция
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Особенности проекта:
Открытый/закрытый бассейн
Зона барбекю
Аквапарк
Зона для йоги
Мини-гольф
Зона для фотографий
Кинотеатр
Баскетбольная площадка и теннисный корт
Детская игровая площадка
Спа-центр
Сауна
Массажный кабинет
Парная
Турецкая баня
Зона отдыха
Детская игровая комната
Фитнес-зал
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