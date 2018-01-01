Faralya Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположенный в развивающемся районе Паяллар рядом со всей необходимой инфраструктурой. Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
Представляем Вашему вниманию комплекс с богатой инфраструктурой Bella Suit, расположенный в городе Мерсин.
Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на:
- Встречу в аэропорту на машине люкс класса;
- Помощь в открытии банковского счета;
- Экскурсию по застройщикам и объектам;
- Комфортную рассрочку платежей от застройщика;
- Эксклюзивные бонусы;
- Оформлении ВНЖ - бесплатно;
- Полное юридическое сопровождение сделки;
- Надёжный объект недвижимости.
Общие характеристики:
- Система природного газа;
- Используется термостойкая пемза;
- Внутренний пожарный извещатель;
- Генератор;
- Центральная спутниковая система;
- Широкая ландшафтная зона;
- Охраняемая территория;
- Отдельные ниши для рефрижераторов климатических систем.
Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.
Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком.
Невероятный комплекс в экологически чистом районе Мерсина, всего в 250 м от песчаного благоустроенного пляжа. Все квартиры имеют потрясающий вид на море.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый плавательный бассейн;
- Открытая парковка;
- Открытая детская площадка;
- Баскетбольная площадка;
- Барбекю;
- Беседки.
Основные преимущества расположения:
До рынка - 250 м.
До пляжа - 750 м.
До школы - 1,6 км.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии строительства? Вы будете владеть новой квартирой по хорошей цене, потому что сначала она всегда дешевле. Вы также можете заплатить 30% вперед и оплатить в рассрочку до окончания срока строительства. Вокруг вашего дома вы можете найти все, что вам нужно, рынки, рестораны, кафе, магазины, больницы, автобусные остановки и школы. Вам не понадобится машина, когда вы покупаете эти апартаменты. Давайте поговорим об этом красивом бутик-комплексе. фитнес-центр для вашего здоровья, игровая площадка для ваших детей, сауна и джакузи для отдыха и открытая парковка для ваших автомобилей или велосипедов *Лифт *Фитнес *Сауна *Джакузи *Камелла *Генератор *Детский парк *Система камеры
В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом.
Удобства и оснащение в доме
Открытая инфраструктура:
зона аквапарка для детей и взрослых, инфинити бассейны и водопады, прогулочные дорожки, баскетбольная и воллейбольная площадка, теннисный корт, пинпонг, зоны отдыха и парки с терассами.
Крытая инфраструктура:
лобби, ресепшн, СПА-центр, турецкая баня, сауна, паровая комната, соляная комната, комнаты для массажа и отдыха, крытый бассейн с подогревом, спортивный центр, бизнес-комната, детская игровая, а так же зона бильярда и настольного тенниса. Открытая парковка для автомобиля, в том числе крытый гараж.
Расположение и объекты поблизости
Находится в районе Кестель. Захватывающие дух закаты, бесконечная морская синева, глубокая зелень деревьев - всё для туристов в этом месте.
Расстояние: центр Алании – 7км, центр Махмутлара – 3 км, Международный аэропорт г. Анталии - 144 км, Международный аэропорт г. Алании (Газипаша) - 37 км.