Faralya Residence

Tirilar Mahallesi, Турция

от €150,000

Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии строительства? Вы будете владеть новой квартирой по хорошей цене, потому что сначала она всегда дешевле. Вы также можете заплатить 30% вперед и оплатить в рассрочку до окончания срока строительства. Вокруг вашего дома вы можете найти все, что вам нужно, рынки, рестораны, кафе, магазины, больницы, автобусные остановки и школы. Вам не понадобится машина, когда вы покупаете эти апартаменты. Давайте поговорим об этом красивом бутик-комплексе. фитнес-центр для вашего здоровья, игровая площадка для ваших детей, сауна и джакузи для отдыха и открытая парковка для ваших автомобилей или велосипедов *Лифт *Фитнес *Сауна *Джакузи *Камелла *Генератор *Детский парк *Система камеры