  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Faralya Residence

Faralya Residence

Аванос, Турция
от
€120,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Faralya Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположенный в развивающемся районе Паяллар рядом со всей необходимой инфраструктурой. Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€281,404
Резиденция Luxury residence with forest view
Мраморноморский регион, Турция
от
€556,722
Жилой комплекс Viamar Lily
Yesilkoey, Турция
от
€151,368
Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
Ciplakli, Турция
от
€143,610
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€681,687
Вы просматриваете
Faralya Residence
Аванос, Турция
от
€120,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс BELLA SUIT
Жилой комплекс BELLA SUIT
Мерсин, Турция
от
€95,000
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Представляем Вашему вниманию комплекс с богатой инфраструктурой Bella Suit, расположенный в городе Мерсин. Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; - Помощь в открытии банковского счета; - Экскурсию по застройщикам и объектам; - Комфортную рассрочку платежей от застройщика; - Эксклюзивные бонусы; - Оформлении ВНЖ - бесплатно; - Полное юридическое сопровождение сделки; - Надёжный объект недвижимости. Общие характеристики: - Система природного газа; - Используется термостойкая пемза; - Внутренний пожарный извещатель; - Генератор; - Центральная спутниковая система; - Широкая ландшафтная зона; - Охраняемая территория; - Отдельные ниши для рефрижераторов климатических систем. Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Невероятный комплекс в экологически чистом районе Мерсина, всего в 250 м от песчаного благоустроенного пляжа. Все квартиры имеют потрясающий вид на море. Инфраструктура комплекса: - Открытый плавательный бассейн; - Открытая парковка; - Открытая детская площадка; - Баскетбольная площадка; - Барбекю; - Беседки. Основные преимущества расположения: До рынка - 250 м. До пляжа - 750 м. До школы - 1,6 км. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€150,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии строительства? Вы будете владеть новой квартирой по хорошей цене, потому что сначала она всегда дешевле. Вы также можете заплатить 30% вперед и оплатить в рассрочку до окончания срока строительства. Вокруг вашего дома вы можете найти все, что вам нужно, рынки, рестораны, кафе, магазины, больницы, автобусные остановки и школы. Вам не понадобится машина, когда вы покупаете эти апартаменты. Давайте поговорим об этом красивом бутик-комплексе. фитнес-центр для вашего здоровья, игровая площадка для ваших детей, сауна и джакузи для отдыха и открытая парковка для ваших автомобилей или велосипедов *Лифт *Фитнес *Сауна *Джакузи *Камелла *Генератор *Детский парк *Система камеры
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Yaylali, Турция
от
€165,000
Агентство: TRANIO
В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом. Удобства и оснащение в доме Открытая инфраструктура: зона аквапарка для детей и взрослых, инфинити бассейны и водопады, прогулочные дорожки, баскетбольная и воллейбольная площадка, теннисный корт, пинпонг, зоны отдыха и парки с терассами. Крытая инфраструктура: лобби, ресепшн, СПА-центр, турецкая баня, сауна, паровая комната, соляная комната, комнаты для массажа и отдыха, крытый бассейн с подогревом, спортивный центр, бизнес-комната, детская игровая, а так же зона бильярда и настольного тенниса. Открытая парковка для автомобиля, в том числе крытый гараж. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Кестель. Захватывающие дух закаты, бесконечная морская синева, глубокая зелень деревьев - всё для туристов в этом месте. Расстояние: центр Алании – 7км, центр Махмутлара – 3 км, Международный аэропорт г. Анталии - 144 км, Международный аэропорт г. Алании (Газипаша) - 37 км.
Realting.com
Перейти