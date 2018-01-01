Hayat Heaven Residence

Yesilkoey, Турция

от €174,800

66–125 м² 2

Сдача в: 2025

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Lara Port - комплекс, который будет построен по европейским стандартам и будет располагаться в одной из самой привлекательной части Антальи – район Алтынташ. В пешей доступности от комплекса будут расположены несколько школ, колледж, теннисный корт, рынок, центральная площадь района, аптеки, поликлиника. До моря - 4км Вся инфраструктура проекта «Lara Port» была разработана и спроецирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для вашего комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. Полетный коридор не проходит над районом Алтынташ, соответственно шума от самолетов нет, а только красивый вид на взлетающие или садящиеся самолеты! Внутренне пространство: - Укомплектованная ванная комната со шкафчиками - Бытовая техника на кухне- духовой шкаф, варочная поверхность и вытяжка. - Кондиционеры в каждой комнате - Сантехника в санузлах и на кухне - Алюминиевые стеклопакеты - Алюминиевые перила балкона+ стекло - Стальные входные двери - Домофон с видеокамерой - Генератор - Водонагреватель - Подвесной потолок - Кухонный гарнитур Все квартиры имеют современный дизайн. Покрытие стен- моющаяся краска. Покрытие пола в зоне кухни и гостиной- керамическая плитка. Покрытие пола в спальных комнатах- ламинат На территории комплекса: - открытый бассейн - открытый детский бассейн - детская игровая зона - крытый бассейн - барная стойка у бассейна - сауна - хамам - джакузи - фитнес зал - парковка - крытая парковка - консьерж - видеонаболюдение 24/7 Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!