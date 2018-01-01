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Hayat Heaven Residence

Инжекум, Турция
от
€98,000
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О комплексе

С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: сентябрь 2023. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Hayat Heaven Residence
Инжекум, Турция
от
€98,000
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