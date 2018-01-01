Hayat Heaven Residence

Yaylali, Турция
64 м²
1
Сдача в: 2023
Квартиры в самом сердце Алании.
Современный жилой комплекс на закрытой территории десяти этажей, с множество удобствами и в окружении городской инфраструктуры.
Квартиры планировкой 1+1 (64м2) в чистовой отделке, со встроенным кухонным гарнитуром и оборудованными ванными комнатами, кондиционерами.
В комплексе доступная инфраструктура: бассейн, зона для загара и отдыха, финская сауна, римская парная, хамам, фитнес-центр, детская площадка, зона барбекю, беседки, парковка, система видеонаблюдения.
В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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