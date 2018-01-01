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Exodus Dreams Residence

Аванос, Турция
от
€112,000
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25
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О комплексе

Exodus Dreams Residence Payallar - новый проект комфорт класса в перспективном районе Паяллар, Аланья. Предусмотрен трансфер к пляжу, поэтому расстояние до моря не составит никаких неудобств. Вдоль набережной ходит общественный транспорт в центр и другие районы Аланьи, соседний городок Авсаллар.Строительство комплекса будет начато в сентябре 2022 года и завершится в апреле 2024 года. До окончания строительства доступна рассрочка платежей без %, с первоначальным взносом от 40% и фиксированной стоимостью апартаментов. Гибкий график погашения платежей.Паяллар представляет собой уютный малоэтажный городок на западе от Аланьи, всего в 10 км от ее исторического центра. Такое расположение открывает ближайшие перспективы застройки для этого городка. Расстояние от комплекса до пляжей 1,8 км.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Exodus Dreams Residence
Аванос, Турция
от
€112,000
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Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 57 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Демиртш. Демирташ один из самых тихих и умиротворенных  районов, где расположится наш  комплекс. Здесь замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, , чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.   Комплекс расположен на территории 4 227 м² и будет состоять из одного жилого блока, 7 этажей с общей сложностью 72 квартир.  На выбор есть квартиры   1 + 1  49 кв.м., 2 + 1 квартиры 68 кв.м. и 2+1  дуплексы от 68 кв.м. -138 кв.м.. Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.  В инфраструктуру комплекса будет входить  открытый и закрытый бассейн, аквапарк, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, детская игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет.  
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