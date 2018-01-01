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Элитный проект с видом на море в районе Конаклы

Конаклы, Турция
от
€102,900
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые современные квартиры в Алании - Конаклы.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 100 м2. Расстояние до моря 1300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция

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Элитный проект с видом на море в районе Конаклы
Конаклы, Турция
от
€102,900
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