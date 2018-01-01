Элитный проект с видом на море в районе Конаклы

Компания Stay Property предлагает новые современные квартиры в Алании - Конаклы.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 100 м2. Расстояние до моря 1300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре.
Почему это свойство؟
Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город.
Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро.
Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции.
Он отвечает требованиям турецкого гражданства, с готовым титульным документом для доставки.
Он окружен многими известными университетами, школами и торговыми центрами.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67 до 241 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию Жилой Комплекс в районе Оба. Район открыт для получения ВНЖ.
Данный комплекс расположен на территории площадью 2266 м2. Комплекс состоит из двух блоков. В продаже 36 квартир разной планировка: двухкомнатные апартаменты 1+1 площадью 50 м2, трехкомнатные апартаменты 2+1 площадью 90м2 и пятикомнатные дуплексы на последних этажах площадью 185 м2.
Расстояние от моря около 2 500 метров. В пешей доступности магазины, кафе, автобусная остановка, детские сады, частные т государственные школы.
В инфраструктуру комплекса входят: открытый бассейн, беседка, детская площадка, детская игровая комната, комната отдыха, сауна, паровая, фитнес зал, открытая парковка, лобби.
Окончание строительство запланировано на декабрь 2023 года.