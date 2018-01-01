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Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция

, Турция
от
€492,083
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О комплексе

Предлагается вилла с балконами и живописным видом на горы.

Резиденция располагает бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей
  • Качественная сантехника
  • Качественное напольное покрытие
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с достопримечательностями, пляжем и старым городом.

Местонахождение новостройки
, Турция

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Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция
, Турция
от
€492,083
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