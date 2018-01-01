Виллы различных типов в новом проекте на берегу моря, Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 различных типов в районе Гирне - Северный Кипр.Площадь вилл от 127 до 330 м2. Расстояние до моря 100 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Параметры объекта
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE!
Наш проект расположен в элитном районе Гюмюлюк региона Бодрум.
Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе.
FOA MARE привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Объекты-аналоги в данном районе уже на текущий момент стоят в среднем на 400-700 тыс.дол. дороже!
Технические характеристики вилл:
Каждая вилла расположена на собственном земельном участке общей площадью 7 500 кв.м., на территории этого участка расположен открытый бассейн площадью 30 кв.м., размером 10х3 м. и глубиной 1,8 м.
В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, в зависимости от выбранной Вами планировки/виллы площадь (брутто) варьируется от 390 до 460 кв.м.
Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.10 – 3.20 метров.
В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн: на участке уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет (все деревья с документами)
Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зелёным ограждением (деревья/декоративный кустарник)
Что касается документарной части: застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев.
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DEMET VİLLAS - это уникальные 12 вилл премиум-класса. Виллы расположены в Анталии, в районе Алтынаш. В 15 минутах езды от пляжа "Лара". Виллы расположены между горами и Средиземным морем.
Район Алтынаш обладает современной инфраструктурой, завораживающей природой и песчаными пляжами. В этом районе есть все для комфортного проживания: медицинские учреждения: образовательные центры, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны.
Виллы представлены с современной планировкой: 6+1 шесть спален и кухня, совмещенная с гостиной. Площадью 347 кв.м. С дизайнерским ремонтом, встроенной кухней, бытовой техникой, системой "умный дом" и кондиционерами в каждой комнате. Вилла обладает собственной терассей, откуда открывается очаровательный панорамный вид на море и горы. Также каждая вилла имеет собственный бассейн.
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Подземный паркинг;
- Шатл сервис до моря;
- Прачечная;
- Лифт.
DEMET VİLLAS - это идеальное решение для жилья и инвестиций!
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