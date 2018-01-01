  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Виллы различных типов в новом проекте на берегу моря, Северный Кипр

Виллы различных типов в новом проекте на берегу моря, Северный Кипр

Аванос, Турция
от
€289,018
;
21
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 различных типов в районе Гирне - Северный Кипр.Площадь вилл от 127 до 330 м2. Расстояние до моря 100 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Marina Villa
Didim, Турция
от
€220,000
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Torasan Mahallesi, Турция
от
€1,13 млн
Вилла Richmond Villas
Махмутлар центр, Турция
от
€1,07 млн
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Kazim Dirik Mahallesi, Турция
от
€232,386
Коттедж Farmhouse For Sale
Kemalpasa, Турция
от
€1,29 млн
Вы просматриваете
Виллы различных типов в новом проекте на берегу моря, Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€289,018
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Derekoey, Турция
от
€1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Площадь 460 м²
1 объект 1
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в элитном районе Гюмюлюк региона  Бодрум. Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе. FOA MARE привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Объекты-аналоги в данном районе уже на текущий момент стоят в среднем на 400-700 тыс.дол. дороже! Технические характеристики вилл: Каждая вилла расположена на собственном земельном участке общей площадью 7 500 кв.м., на территории этого участка расположен открытый бассейн площадью 30 кв.м., размером 10х3 м. и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, в зависимости от выбранной Вами планировки/виллы площадь (брутто) варьируется от 390 до 460 кв.м. Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.10 – 3.20 метров. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн: на участке уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет (все деревья с документами) Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зелёным ограждением (деревья/декоративный кустарник) Что касается документарной части: застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев. Позвольте себе насладиться роскошью и комфортном с FOA MARE уже сейчас!
Агентство
FOA INVEST
Оставить заявку
Вилла DEMET VİLLAS
Вилла DEMET VİLLAS
Yesilkoey, Турция
от
€1,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! DEMET VİLLAS - это уникальные 12 вилл премиум-класса. Виллы расположены в Анталии, в районе Алтынаш. В 15 минутах езды от пляжа "Лара". Виллы расположены между горами и Средиземным морем. Район Алтынаш обладает современной инфраструктурой, завораживающей природой и песчаными пляжами. В этом районе есть все для комфортного проживания: медицинские учреждения: образовательные центры, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны. Виллы представлены с современной планировкой: 6+1 шесть спален и кухня, совмещенная с гостиной. Площадью 347 кв.м. С дизайнерским ремонтом, встроенной кухней, бытовой техникой, системой "умный дом" и кондиционерами в каждой комнате. Вилла обладает собственной терассей, откуда открывается очаровательный панорамный вид на море и горы. Также каждая вилла имеет собственный бассейн. Инфраструктура комплекса: - Бассейн; - Фитнес-зал; - Сауна; - Подземный паркинг; - Шатл сервис до моря; - Прачечная; - Лифт. DEMET VİLLAS - это идеальное решение для жилья и инвестиций! Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Анталии под Ваш бюджет и пожелания!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Эгейский регион, Турция
от
€650,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
1 объект 1
Айдын Кусадаси Вилла дуплекс 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти