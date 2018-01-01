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Проект в перспективном районе Окурджалар

Аванос, Турция
от
€115,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 70 м2. Расстояние до моря 5200 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры.Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект в перспективном районе Окурджалар
Аванос, Турция
от
€115,000
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Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Школа - 650 метров Побережье - 500 метров Торговый центр - 1,8 км Станция метро - 2,5 км Станция метробуса - 4 км Международный аэропорт - 50 км
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном районе Кестель
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном районе Кестель
Аванос, Турция
от
€190,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Жилой квартал Современные апартаменты с видом на море в Каргыджаке
Жилой квартал Современные апартаменты с видом на море в Каргыджаке
Махмутлар центр, Турция
от
€131,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Современный жилой комплекс расположенный в поселке Каргыджаг,Алания имеет общую площадь в 800 кв.м. и состоит из 6-и  4-х этажных блоков. Апартаменты класса люкс выполнены из материалов с высококачесвенной отделкой. В апартаментах с высокими потолками чувствуется воздушность и свобода. Квартиры все светлые,с большими террасами с которых открывается вид на море и горы. Во всех квартирах есть виодомофон,подсвесные потолки,современные кухни гранитными столешницами,двойной стеклопакет со звукоизоляцией,подогрев полов в анной комнате,стены покрыты моющейся краской,гранитный пол, телефон.В комплексе есть все для хорошего времяпровождения фитнес цент,2 бассейна,закрытый бассейн,хамам,сауна,кинотеатр,настольный теннис,мини-гольф,кафетерий,парковка. Сиситема звуко и теплоизоляцииПожарная сигнализацияВидеонаблюдение 24/7Спутниковое ТВСобственный частный пляж
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