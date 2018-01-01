Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 41 до 254 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Красивая квартира в Алании Тосмур с видом на море, Тосмур / Алания-Посмотрите на эту прекрасную квартиру в Алании с видом на море.Вам понравится эта квартира с 2 спальнями в Алании рядом с центром, пляжем и с захватывающим видом на Средиземное море. Эти апартаменты площадью 110 кв.м. с гостиной, кухней открытого плана и двумя ванными комнатами. С кухни открытой планировки, у вас есть доступ к большому балкону, где у вас есть впечатляющий вид на Средиземное море и город. Представьте себе, что на террасе со средиземноморским видом Вы пьёте прохладительные напитки! Квартира находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и всего в 500 метрах от центра. Также рядом с магазины, кафе, пляжный клуб, аптеки и супермаркеты. Этот комплекс имеет множество функций, таких как бассейн, ухоженный сад, настольный теннис, тренажерный зал и круглосуточная охрана В квартире керамический пол, видеодомофон, двойное остекление окон, кухонные шкафы и кондиционер в каждой комнате. Если вы не хотите упустить эту возможность иметь красивую квартиру в Алании по разумной цене, позвоните нам или отправьте электронное письмо.
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами.
На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал.
Окончание строительства - 1 декабря 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Преимущества
Возможна рассрочка на 18 месяцев с первым взносом 50%.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
Автомагистраль Е-5 - 3 км
Ближайший торговый центр - 1 км
Аптека, рынок, пекарня, кафе, ресторан - 500 метров
Озеро Бахчешехир - 1 км
Аэропорт Стамбула - 23 км