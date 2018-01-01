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Blue Sunlight

Yaylali, Турция
от
€113,000
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О комплексе

Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Blue Sunlight
Yaylali, Турция
от
€113,000
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