Blue Sunlight

Каракокали, Турция

от €117,000

Красивая квартира в Алании Тосмур с видом на море, Тосмур / Алания-Посмотрите на эту прекрасную квартиру в Алании с видом на море.Вам понравится эта квартира с 2 спальнями в Алании рядом с центром, пляжем и с захватывающим видом на Средиземное море. Эти апартаменты площадью 110 кв.м. с гостиной, кухней открытого плана и двумя ванными комнатами. С кухни открытой планировки, у вас есть доступ к большому балкону, где у вас есть впечатляющий вид на Средиземное море и город. Представьте себе, что на террасе со средиземноморским видом Вы пьёте прохладительные напитки! Квартира находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и всего в 500 метрах от центра. Также рядом с магазины, кафе, пляжный клуб, аптеки и супермаркеты. Этот комплекс имеет множество функций, таких как бассейн, ухоженный сад, настольный теннис, тренажерный зал и круглосуточная охрана В квартире керамический пол, видеодомофон, двойное остекление окон, кухонные шкафы и кондиционер в каждой комнате. Если вы не хотите упустить эту возможность иметь красивую квартиру в Алании по разумной цене, позвоните нам или отправьте электронное письмо.