Крупнейший прибрежный жилой проект на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. К продаже также имеются виллы планировкой 3+1. Площадь апартаментов от 43 до 135 квадратных метров. Площадь вилл 365 м2.Расстояние до моря 300 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.
Преимущества
Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.
По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.
1 минута — станция метро прямо в комплексе
5 минут — Площадь Таксим
18 минут — деловой район Левент
40 минут — аэропорт
50 метров - автобусная остановка
1,5 км - торговый центр
Предлагаются светлые квартиры с большими балконами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, торговым центром, кафе и ресторанами, детскими площадками, гаражом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станцией метро и автомагистралями.
Парк - 5 минут
Лес - 5 минут
Кадыкёй - 21 минута
Побережье - 22 минуты
Аэропорт - 8 минут
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 111 м2. Расстояние до моря 5 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!