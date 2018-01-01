Проект вилл-близнецов и элегантных апартаментов на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает новый проект в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены апартаменты 2+1 и виллы-близнцеы планировок 2+1 и 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 126 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море.В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
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Referans Beylikduzu - новый роскошный проект, расположенный на территории 31.000 m2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны. Из квартир открывается вид на город, вид на море и вид на ландшафт.
Инфраструктура:
- Лаунж-зона;
- Открытый плавательный бассейн;
- Крытый плавательный бассейн;
- Детская игровая зона;
- Баскетбольная площадка;
- Лавандовый и Оливковый сад;
- Детский сад;
- Сады;
- Сауна, Хамам;
- Фитнес центр;
- Круглосуточная система охраны.
Расположение:
До моря – 3 минуты;
До парка Мармара – 5 минут;
До Таксима – 45 минут;
До нового аэропорта Стамбула – 45 минут.
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Почему это свойство ː؟ Он находится в привилегированном месте в районе Якуплу, одном из самых престижных районов Бейликдюзю. Инвестиционная возможность рядом с наиболее значительными инфраструктурными проектами в Турции. Он находится рядом с основными транспортными линиями и рядом с коммунальными службами и службами. Это семейный комплекс с просторными квартирами и интегрированными социальными удобствами. К услугам гостей роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море и ландшафт.
Предлагаются квартиры с балконами.
Резиденция располагает фитнес-залом, баскетбольной площадкой, гаражом и парковкой, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, зоной барбекю, садами.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Встроенная кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая варочная панель, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Стамбула, рядом с парками и зелеными зонами, торговыми центрами, университетами и больницами.
Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Трамвайная линия Т5 - 350 метров
Автобусная остановка - 80 метров
Станция метро - 900 метров
Площадь Таксим - 10 км (20 минут езды)
Аэропорт Стамбула - 29 км (22 минуты езды)