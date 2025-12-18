  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Вилла bodrum torba

Вилла bodrum torba

Torba, Турция
Цена по запросу
;
28 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33213
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум
  • Деревня
    Torba

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Роскошные виллы в Бодрум Торба

Местонахождение на карте

Torba, Турция
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Видеообзор вилла bodrum torba

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Didim Villa
Didim, Турция
от
$416,686
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$309,641
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
от
$1,05 млн
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Турция
от
$327,187
Вилла Виллы с пятью и шестью спальнями в 700 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$769,000
Вы просматриваете
Вилла bodrum torba
Torba, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Показать все Вилла Mavi Villa
Вилла Mavi Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Выгодная 3-спальная двухквартирная вилла на продажу в Алтынкуме - 2-й дом в Турции.Расположенная в Хисар Махаллеси, недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мависехир, эта 3-спальная вилла с идеальным расположением является непременным приобретением в сфере недвижимост…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Показать все Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 800 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$830,000
Варианты отделки С отделкой
Отдельно стоящая вилла с четырьмя спальнями в 800 метрах от моря. Этажность: 2 Кол-во спален: 4 Кол-во сан-узлов: 4 Общая площадь: 200 м2 Площадь участка: 500 м2 Расстояние до моря: 800 метров Частная открытая парковка  Полы с подогревом  Система кондиционирования возду…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Показать все Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Вилла Меблированная вилла 3+1 с бассейном.
Каргыджак, Турция
от
$270,755
Варианты отделки С отделкой
Вилла Аланья/ Каргыджак 3+1 площадью 195 м2 Участок 300 м2 Полностью меблирована Живописный вид на МОРЕ Зонированная кухня Шикарная Гостиная 3 Спальни 2 ванные комнаты Большой балкон и терраса Собственный бассейн Зона отдыха Гараж Парковка Закрытая частная территория …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Показать все публикации