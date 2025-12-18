  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Вилла ADABÜKÜ BODRUM

Вилла ADABÜKÜ BODRUM

Бодрум, Турция
Цена по запросу
;
31 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33193
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Эксклюзивные резиденции и виллы Sea-View в Адабюкю, Бодрум

Спасибо за интерес к вилле Adabükü Bodrum.
Ниже мы рады поделиться ключевыми особенностями, которые делают этот проект действительно исключительным - идеально подходящим для постоянного проживания, использования в праздничные дни или инвестиций с высокой стоимостью.

Проект и стиль жизни Основные моменты

  • Привилегированный образ жизни со стандартными услугами Marriott® и удобствами отеля премиум-класса
  • Все гостиные и спальни предлагают непрерывный панорамный вид на море и остров.
  • Всего 15 минут до международного аэропорта Бодрум-Милас
  • Архитектура, удостоенная престижных наград в 3 категориях
  • Частная и уединенная бухта с 650 метрами береговой линии и естественным песчаным пляжем
  • Полностью меблированная, полная отделка и встроенные (анкастровые) кухни
  • Без проблемные инвестиции: без усилий, престижные и ориентированные на стоимость
  • Эксклюзивная жизнь в том же комплексе, что и VITALICA, ведущий мировой и турецкий бренд велнеса.
  • Брендированная модель дохода от проживания: когда вы не используете недвижимость в личных целях, отель может управлять вашей собственностью, генерируя в среднем 7%-10% чистой годовой рентабельности инвестиций.

Панорамная терраса Резиденция -

  • 175 м2 | 3+1 макет
  • Ванные комнаты в каждом номере (4 ванные комнаты в общей сложности)
  • Полностью меблированный и полностью декорированный
  • Просторная панорамная терраса
  • Встроенная кухня и телевизор
  • Премиальный итальянский мрамор
  • Специальная стеклянная технология фильтрации вредных солнечных лучей
  • Все номера с видом на море и остров
  • Интегрированная модель дохода от проживания в отеле

Garden Duplex Villa с частным бассейном

  • 255 м2 | 4+1 макет
  • Ванные комнаты в каждом номере (5 ванных комнат в общей сложности)
  • Полностью меблированный и полностью декорированный
  • Частный сад и частный бассейн
  • Встроенная кухня и телевизор
  • Премиальный итальянский мрамор
  • Специальная стеклянная технология фильтрации вредных солнечных лучей
  • Все номера с видом на море и остров
  • Интегрированная модель дохода виллы, управляемой отелем

Для получения дополнительной информации, доступности или частной презентации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.
Мы желаем вам прекрасного дня и с нетерпением ждем возможности помочь вам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

Видеообзор вилла ADABÜKÜ BODRUM

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
Komurculer, Турция
Цена по запросу
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Бодрум, Турция
от
$959,086
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,36 млн
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
от
$1,05 млн
Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Бодрум, Турция
от
$2,27 млн
Вы просматриваете
Вилла ADABÜKÜ BODRUM
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Показать все Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Меблированная вилла с тремя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$850,000
Варианты отделки С отделкой
Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляжем с пирсом, а также трансфер до/от пляжа. Этажность: 2 Кол-во спален: 3 Кол-во сан-узлов: 2 Расстояние до моря: 500 метров Садовая …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Показать все Вилла Efe Villa
Вилла Efe Villa
Didim, Турция
от
$293,383
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость. Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную …
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Показать все Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Аланья, Турция
от
$265,865
3+1 пентхаус Квадратура 200 м2 Инфраструктура:  Бассейн Генератор Лифт Охрана Частная закрытая территория До моря 400 метров  Айдат 1000 евро в год
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Показать все публикации