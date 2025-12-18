Вилла ADABÜKÜ BODRUM

Эксклюзивные резиденции и виллы Sea-View в Адабюкю, Бодрум

Спасибо за интерес к вилле Adabükü Bodrum.

Ниже мы рады поделиться ключевыми особенностями, которые делают этот проект действительно исключительным - идеально подходящим для постоянного проживания, использования в праздничные дни или инвестиций с высокой стоимостью.

Проект и стиль жизни Основные моменты

Привилегированный образ жизни со стандартными услугами Marriott® и удобствами отеля премиум-класса

Все гостиные и спальни предлагают непрерывный панорамный вид на море и остров.

Всего 15 минут до международного аэропорта Бодрум-Милас

Архитектура, удостоенная престижных наград в 3 категориях

Частная и уединенная бухта с 650 метрами береговой линии и естественным песчаным пляжем

Полностью меблированная, полная отделка и встроенные (анкастровые) кухни

Без проблемные инвестиции: без усилий, престижные и ориентированные на стоимость

Эксклюзивная жизнь в том же комплексе, что и VITALICA, ведущий мировой и турецкий бренд велнеса.

Брендированная модель дохода от проживания: когда вы не используете недвижимость в личных целях, отель может управлять вашей собственностью, генерируя в среднем 7%-10% чистой годовой рентабельности инвестиций.

Панорамная терраса Резиденция -

175 м2 | 3+1 макет

Ванные комнаты в каждом номере (4 ванные комнаты в общей сложности)

Полностью меблированный и полностью декорированный

Просторная панорамная терраса

Встроенная кухня и телевизор

Премиальный итальянский мрамор

Специальная стеклянная технология фильтрации вредных солнечных лучей

Все номера с видом на море и остров

Интегрированная модель дохода от проживания в отеле

Garden Duplex Villa с частным бассейном

255 м2 | 4+1 макет

Ванные комнаты в каждом номере (5 ванных комнат в общей сложности)

Полностью меблированный и полностью декорированный

Частный сад и частный бассейн

Встроенная кухня и телевизор

Премиальный итальянский мрамор

Специальная стеклянная технология фильтрации вредных солнечных лучей

Все номера с видом на море и остров

Интегрированная модель дохода виллы, управляемой отелем

Для получения дополнительной информации, доступности или частной презентации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.

Мы желаем вам прекрасного дня и с нетерпением ждем возможности помочь вам.