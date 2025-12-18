  1. Realting.com
  Турция
  Бодрум
  Вилла yalıkavak bodrum

Вилла yalıkavak bodrum

Бодрум, Турция
Цена по запросу
;
53 1
ID: 33183
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

English English

Нулевая роскошная жизнь от Яликавака и Сильвери в Бодруме Мугла

Идеально разделен между Яликаваком и Силверити, по-настоящему привилегированным образом жизни в прибрежных районах. 65 акров
Наш проект построен на первоклассной прибрежной местности, роскошной жизни с бесшовным видом на море и 300-метровым частным пляжем, превращаясь в выдающуюся инвестиционную возможность с эксклюзивными услугами отеля Marriott.

Marriott, один из самых мощных и надежных гостиничных брендов в мире, выводит регион на самый высокий уровень, выводя проект на самый высокий уровень с его всемирно признанными стандартами маркетинга, качества обслуживания и гостеприимства.

Варианты проживания

  • 6+1 Частный пул Финансы
  • 5+1 Частные виллы
  • 2+1, 3+1 и 4+1 роскошные резиденции

Расположенные в прибрежной поддержке, виллы Ялыкавак преобразуют ваши мечты с привилегированным образом жизни, предлагая комфорт первоклассной курортной деревни с полным обслуживанием отеля и консьержа.

Помещения

  • 300 м. Частный пляж
  • Специальные леса
  • Бассейн Олимпийских игр
  • Single Binding Place (доступно)
  • Ресторан
  • Детский клуб
  • Электромобиль зарядная станция
  • Спа
  • Фитнес клуб
  • Морское такси
  • Ходовые дорожки

Персонализированные платежные планы

  • 50% аванс + 15 месяцев
  • Доставка наличными

Готовы платить — жизнь началась!
Организуйте свой изысканный пляжный опыт с его уникальным престижем и инвестиционной ценностью.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция
Видеообзор вилла yalıkavak bodrum

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
