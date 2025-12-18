Вилла yalıkavak bodrum

Нулевая роскошная жизнь от Яликавака и Сильвери в Бодруме Мугла

Идеально разделен между Яликаваком и Силверити, по-настоящему привилегированным образом жизни в прибрежных районах. 65 акров

Наш проект построен на первоклассной прибрежной местности, роскошной жизни с бесшовным видом на море и 300-метровым частным пляжем, превращаясь в выдающуюся инвестиционную возможность с эксклюзивными услугами отеля Marriott.

Marriott, один из самых мощных и надежных гостиничных брендов в мире, выводит регион на самый высокий уровень, выводя проект на самый высокий уровень с его всемирно признанными стандартами маркетинга, качества обслуживания и гостеприимства.

Варианты проживания

6+1 Частный пул Финансы

5+1 Частные виллы

2+1, 3+1 и 4+1 роскошные резиденции

Расположенные в прибрежной поддержке, виллы Ялыкавак преобразуют ваши мечты с привилегированным образом жизни, предлагая комфорт первоклассной курортной деревни с полным обслуживанием отеля и консьержа.

Помещения

300 м. Частный пляж

Специальные леса

Бассейн Олимпийских игр

Single Binding Place (доступно)

Ресторан

Детский клуб

Электромобиль зарядная станция

Спа

Фитнес клуб

Морское такси

Ходовые дорожки

Персонализированные платежные планы

50% аванс + 15 месяцев

Доставка наличными

Готовы платить — жизнь началась!

Организуйте свой изысканный пляжный опыт с его уникальным престижем и инвестиционной ценностью.