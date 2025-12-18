  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кепез
  Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии

Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии

Кепез, Турция
от
$636,729
;
45
ID: 33188
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Кепез

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в проекте с торговой улицей с кафе и магазинами в Анталии, Кепез

Роскошные квартиры в Анталии расположены в Кепезе в районе Гюльверен. Регион быстро развивается благодаря проектам городской трансформации и привлекает инвесторов и покупателей. Он стал центром притяжения благодаря своим высоким инвестиционным возможностям и разумным ценам. Этот район предпочтителен из-за близости к центру города, социальным объектам и морю.

Квартиры находятся в нескольких минутах ходьбы от магазинов, торговых центров, больниц и банков, в 3 км от торгового центра Erasta, в 3,8 км от торгового центра Özdilek, в 4 км от автовокзала Антальи и торгового центра 5M Migros, в 4,5 км от пляжей Коньяалты, в 6 км от торгового центра MarkAntalya, в 7 км от центра Анталии и в 17 км от аэропорта Анталии.

Жилой комплекс занимает участок площадью 18 003 м² и включает в себя 33 объекта коммерческой недвижимости, 18 офисных помещений и 359 квартир с различными планировками от 1+1 до 4+1. Комплекс состоит из 5 блоков, причем внутренняя инфраструктура блока с 1+1 квартирами отличается от блоков с 2+1, 3+1 и 4+1 квартирами.

В блоке, где расположены квартиры 2+1, 3+1 и 4+1, имеются крытый и открытый бассейны, детский бассейн, тренажерный зал, зал для пилатеса, сауна, детский клуб, крытые парковочные места, кафе, круглосуточная охрана, места для прогулок, услуги консьержа. Кроме того, многие квартиры в комплексе имеют вид на море и город.

Квартиры с 2 спальнями имеют гостиную, кухню открытой планировки, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон. В квартирах с 3 спальнями имеется гостиная, отдельная кухня, санузел, отдельная ванная комната, гардеробная и балкон.

Квартиры на продажу в Анталии оборудованы стальными входными дверями, встроенной кухонной техникой, системой «умный дом», кондиционерами в каждой комнате, котлом газового отопления, полами с подогревом, микроволновой печью, светодиодным освещением, прихожей, центральной спутниковой системой, интернетом и душевой кабиной.


AYT-01005

Местонахождение на карте

Кепез, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад
