Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 139 квадратных метра. Расстояние до моря 350 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
В престижном районе Бюуюкхасбахче считающимся одним из лучших элитных районов Алании строится проект, который состоит из 4 блоков и 40 квартир. Территория проекта составляет 5600м2. Двухуровневые квартиры с террасой и выходом в собственный сад. Удобная локация, хорошая транспортная развязка, со всех сторон квартир открывается панорамный вид на море и крепость Алании. Территория перед проектом будет облагорожена, а также неподалеку будет зеленый парк муниципалитета города Алании.
Начало строительства сентябрь 2022 год, завершение декабрь 2023 год.
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2.
В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры.
У зданий сейсмоустойчивость согласно европейским стандартам.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Автобус и маршрутка в шаговой доступности
Трамвай — 10 минут пешком
Замок и лес Термессос — 15 мин
Аэропорт — 25 мин
Старая Анталия — 25 мин
Ближайший пляж — 30 мин
Торговые центры рядом
ТЦ Тахтакале — 9 км
ТЦ Flora Park — 10 км
ТЦ 5M MİGROS — 20 км
ТЦ Özdilekpark — 19,5 км
ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км
ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин
Учебные заведения
Колледж Bahcelievler — 15 км
Колледж Antalya Toplum — 8 км
Колледж Yeryuzu — 8,5 км
Научный университет Анталии — 2,8 км
Университет Акдениз — 22,5 км
Международный университет Анталии — 26 мин
Больницы рядом
Частная больница D. Термессос - 2,5 км
Больница Дошемеалты Девлет - 1,6 км
Стоматологическая клиника - 3,5 км
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Oniks Residence - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 1 км от берега моря. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Комплекс будет построен на площади 4138 м² и состоит из 2 блоков. В каждом блоке 14 этажей, на каждом этаже в блоке А по 6 квартир, а в блоке В по 7 квартир.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн;
- Открытая парковка;
- Открытая детская площадка;
- Беседка;
- Ландшафтный сад.
Расстояния:
- Море и пляж: 1 км.
- Аэропорт: 40 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 15 км.
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