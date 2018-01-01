Апартаменты в строящемся комплексе - Оба, Алания

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 4+1. Площадь от 82,5 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах
Предлагаем вам новые апартаменты на Северном Кипре – район Гюзельюрт (Морфу).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 36 до 132 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Гюзельюрт или Морфу - город и административный район на западе Северного Кипра, фруктовый рай и тихое место для спокойной жизни или для простого отдыха у моря. Место для любителей фруктов: вокруг города множество плантаций клубники, цитрусовые и ореховые сады, финиковые пальмы. Это один из самых сельскохозяйственных регионов с плодородной землей.Данный регион подойдет для любителей уединения и тишины, для тех, кто хочет полюбоваться живописными видами Кипра: горными склонами, апельсиновыми рощами, побродить по узким улочкам, увидеть старинные храмы и традиционные греческие дома. Здесь можно посидеть в настоящей рыбацкой таверне на морском берегу и полюбоваться видом с террасы, отправиться в подземный город или осмотреть знаменитые скальные церкви, многие из которых находятся прямо в черте города.Гюзельюрт занимает важное место в секторе высшего образования страны благодаря Ближневосточному Техническому Университету и недавно созданному Кипрскому Университет Здравоохранения и Социальных Наук.Недвижимость в Гюзельютре представлена преимущественно старым малоэтажным жилым фондом. Но встречаются и проекты строительства, особенность которых - цена, более низкая, чем в других инвестиционных регионах страные. Здесь есть интересные крупные комплексы с многоэтажными домами и масштабной инфраструктурой для отдыха, собственным пляжем, а также невысокие уютные комплексы.
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть:
арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек
круглосуточная охрана с видеонаблюдением
услуги консьержа
большой паркинг
игровая зона для детей
СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом
Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости.
Удобства и оснащение в доме
В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией.
Преимущества
Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Расположение и объекты поблизости
Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции.
Автобусная остановка - 200 м
Станции метро - 550 и 700 м
Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км
Шишли - 10 минут на машине
Бешикташ - 10 минут на машине
район Султанахмет - 25 минут на машине
новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.