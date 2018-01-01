Апартаменты в строящемся комплексе - Оба, Алания

Аванос, Турция

от €97,814

Сдача в: 2022

Предлагаем вам новые апартаменты на Северном Кипре – район Гюзельюрт (Морфу).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 36 до 132 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Гюзельюрт или Морфу - город и административный район на западе Северного Кипра, фруктовый рай и тихое место для спокойной жизни или для простого отдыха у моря. Место для любителей фруктов: вокруг города множество плантаций клубники, цитрусовые и ореховые сады, финиковые пальмы. Это один из самых сельскохозяйственных регионов с плодородной землей.Данный регион подойдет для любителей уединения и тишины, для тех, кто хочет полюбоваться живописными видами Кипра: горными склонами, апельсиновыми рощами, побродить по узким улочкам, увидеть старинные храмы и традиционные греческие дома. Здесь можно посидеть в настоящей рыбацкой таверне на морском берегу и полюбоваться видом с террасы, отправиться в подземный город или осмотреть знаменитые скальные церкви, многие из которых находятся прямо в черте города.Гюзельюрт занимает важное место в секторе высшего образования страны благодаря Ближневосточному Техническому Университету и недавно созданному Кипрскому Университет Здравоохранения и Социальных Наук.Недвижимость в Гюзельютре представлена преимущественно старым малоэтажным жилым фондом. Но встречаются и проекты строительства, особенность которых - цена, более низкая, чем в других инвестиционных регионах страные. Здесь есть интересные крупные комплексы с многоэтажными домами и масштабной инфраструктурой для отдыха, собственным пляжем, а также невысокие уютные комплексы.