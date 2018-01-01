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  3. Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра

Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра

Алания, Турция
от
€289,000
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9
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 67,5 до 78 м2.Расстояние до моря 50 метров.Новая недвижимость на Клеопатре – это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде. Как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одной из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Проект на этапе строительства - 50 метров от пляжа Клеопатра
Алания, Турция
от
€289,000
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 61,8 м2. Расстояние до моря 5 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Жилой комплекс с современными удобствами
Жилой комплекс Жилой комплекс с современными удобствами
Махмутлар центр, Турция
от
€400,000
Площадь 29–180 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Yekta BLUE IV Residence – это отличная возможность жить в 7 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах от центра Махмутлара. Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир. Проект реализуется в живописном месте района Махмутлар — вблизи от моря. Локация подойдёт как для неспешной жизни на фоне зелени и открытого неба, так и для активного участия в событиях города - в 5 минутах ходьбы от центра Махмутлара. Современный облик дома органично вписывается в современную городскую инфраструктуру. Комплекс Yekta BLUE 4 Residence располагает большой закрытой территорией с живописным садом, детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями с местами для отдыха, зоной барбекю, летним бассейном с зоной шезлонгов. В здании на первом этаже будет пространство для отдыха, развлечения и общения: крытый бассейн, хамам, сауна, римская паровая, фитнес-зал, детская игровая комната, уютное лобби с мягкой мебелью и телевизором. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами. Панорамное остекление. Система индивидуального отопления. В шаговой доступности от комплекса разнообразие магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, субботний рынок, почтовое отделение, множество банков и аптека. Звоните или пишите, если мечтаете жить у моря ви приобрести недвижимость выгодно!
Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
Жилой комплекс Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€260,700
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 36,19 до 184,49 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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