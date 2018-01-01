Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур

Каракокали, Турция
38 м²
1
Сдача в: 2023
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Anemone Garden - новый жилой комплекс класса люкс, расположен в развитом районе Оба — одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты, на расстоянии 2500 м от моря, 5 км от центра города. До аэропорта Газипаша - 35 км.
Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса, в том числе: напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери.
ИНФРАСТРУКТУРА:
-открытый бассейн;
- сауна;
- обустроенный фитнес-зал;
- зона отдыха и барбекю;
- детская открытая игровая площадка;
- открытая парковка;
- охрана и видеонаблюдение.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
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