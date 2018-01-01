Двухуровневые квартиры разных типов в строящемся комплексе - Алания

Предлагаем вашему вниманию дуплексы в строящемся жилом комплексе в центре Алании.В проекте представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 110 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Новый аэропорт Стамбула - 42 км
Площадь Таксим - 12 км
Это назначение, по которому будет использоваться квартира, и личные предпочтения. Кто-то планирует проживать в апартаментах непрерывно, кто-то – проводить отпуск, а кому-то интересно получение пассивного дохода от аренды. Квартира, которую мы хотим вам предложить, отлично подойдет для всех этих вариантов. Собственником на продажу выставлена квартира 2+1 с общей площадью 72 м² в одном из самых престижных районов Алании – Оба! Квартира располагается на 3 этаже. Выйдя на балкон вы сможете наслаждаться прекрасным видом на море и самую популярную достопримечательность средиземноморского курорта Аланьи- крепость Кале. Сам комплекс, будет сдан в эксплуатацию в феврале 2023 года. Комплекс будет расположен на большой охраняемой территории, с прекрасным садом с ландшафтным дизайном. Обширная внешняя и внутренняя инфраструктура комплекса не даст скучать ни взрослым, ни детям. открытая парковка открытый бассей фитнес-центр камелия сауна детская площадка лобби швейцар генератор камеры наблюдения центральная спутниковая и антенная система большой сад Резиденция находится на расстоянии 2000 м от Средиземного моря и благоустроенной набережной.
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные.
Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана.
Расположение и объекты поблизости
Благодаря своему центральному расположению можно легко добраться до многих супермаркетов, торговых центров, школ, больниц, станций метро: Esenkent, Hastane/Adliye, Gülsuyu, Cevizli, Atalar.