Бутик-проект с хорошей локацией в Газипаше

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 77 м2. Расстояние до моря 2600 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Инвестиционный проект на стадии начала строительства.
Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.
Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ! Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!
Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!
Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.
ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:
Масштабной инфраструктурой комплекса
Пляжем с пологим входом
Видом на Торосские горы и море
Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка
К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Объекты под открытым небом:
Открытый бассейн
Аквапарк
Детский бассейн
Беседки
Площадки для барбекю
Амфитеатр
Зоны для прогулок и пробежек
Детская игровая площадка
Фитнес-центр под открытым небом
Кафетерий
Теннисный корт
Зона парковки автомобилей
Крытая инфраструктура:
Стойки регистрации
Вестибюль
Ресторан
Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
Гостевые дома
Бизнесс — зона:
Конференц-залы
Бизнес-номера
Конференц-зал
Лаундж зона
Офис продаж
Библиотека
Спа-зона:
Закрытый бассейн,
Кафетерий
Фитнес-центр
Витаминный бар
Массажные кабинеты
Турецкие бани
Русская баня!!!
Паровая комната
VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)
Игровая зона:
Кафетерия-Бар
Комнаты для хобби
Бильярд
Настольный теннис
Кинозалы
Play Station и игровая комната
Торговая зона:
Рынок
Аренда автомобилей
Прачечная
Парикмахер
Врач
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.
О районе:
Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.
Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.
Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya. Демирташа граничит с районом Каргыджак и небольшим городком Газипаша.
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Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и спокойствие. Жильцы собственных апартаментов смогут оценить высокое качество строительства, а так же насладиться богатой инфраструктурой. Для возведения комплекса была выбрана высококачественная система домостроения, а архитектура характеризуется эстетикой современного минимализма и лаконичными решениями. Ассортимент квартир отличается многообразием функциональных планировочных решений: от компактных квартир до вариантов с просторными жилыми комнатами и даже квартир-дуплкесов. А из окон открываются умиротворяющие виды на горный массив или на декоративное озеленение внутри двора. При необходимости всего за 5 минут можно добраться до песчанного пляжа, так как расстояние до моря составляет всего 300 метров, а на автомобиле или общественном транспорте за 10 минут можно доехать до центра Алании, и знаменитого пляжа Клеопатра. • Открытый плавательный бассейн с горками• Детский бассейн • Крытый бассейн с подогревом и джакузи• Тренажерный зал • Турецкий хамам• Сауна• Римская парная• Массажные комнаты• Лобби и лаунж-зона с баром• Игровая с бильярдом и настольным теннисом• Комната для игр плестейшн• Мини-кинотеатр• Библиотека• Детская площадка• Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами• Теннисный корт• Открытая парковка• Крытая парковка, в том числе для велосипедов• Кладовые• По 2 лифта в каждом блоке• Спутниковая антенна• Генератор электричества• Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана Так же застройщиком предусмотрено наличие полного спектра социальной инфраструктуры. Поэтому вблизи территории жилого квартала представлены обучающие и развивающие локации, школа, детский сад, магазины, фермерский рынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта. А при необходимости всегда можно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в поликлинику для детей и взрослых. Расстояние до аэропорта Анталия: 130 км.Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.Расстояние до центра Алании: 6 км.Расстояние до моря: 245 м.Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м.Расстояние до рынка по четвергам: 800 м Рассрочка: Действует беспроцентная рассрочка до года с первоначальным взносом на 24 мес. лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Начало строительства: осень 2022 года. Окончание строительства: осень 2024 года.
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места.
Расположение и объекты поблизости
Рядом с проектом есть частные школы, магазины. Автобус и маршрутка находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта.
Аэропорт Анталии - в 25 минутах езды от проекта.