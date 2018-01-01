Бутик-проект с хорошей локацией в Газипаше

Каракокали, Турция

от €242,000

Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и спокойствие. Жильцы собственных апартаментов смогут оценить высокое качество строительства, а так же насладиться богатой инфраструктурой. Для возведения комплекса была выбрана высококачественная система домостроения, а архитектура характеризуется эстетикой современного минимализма и лаконичными решениями. Ассортимент квартир отличается многообразием функциональных планировочных решений: от компактных квартир до вариантов с просторными жилыми комнатами и даже квартир-дуплкесов. А из окон открываются умиротворяющие виды на горный массив или на декоративное озеленение внутри двора. При необходимости всего за 5 минут можно добраться до песчанного пляжа, так как расстояние до моря составляет всего 300 метров, а на автомобиле или общественном транспорте за 10 минут можно доехать до центра Алании, и знаменитого пляжа Клеопатра. • Открытый плавательный бассейн с горками• Детский бассейн • Крытый бассейн с подогревом и джакузи• Тренажерный зал • Турецкий хамам• Сауна• Римская парная• Массажные комнаты• Лобби и лаунж-зона с баром• Игровая с бильярдом и настольным теннисом• Комната для игр плестейшн• Мини-кинотеатр• Библиотека• Детская площадка• Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами• Теннисный корт• Открытая парковка• Крытая парковка, в том числе для велосипедов• Кладовые• По 2 лифта в каждом блоке• Спутниковая антенна• Генератор электричества• Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана Так же застройщиком предусмотрено наличие полного спектра социальной инфраструктуры. Поэтому вблизи территории жилого квартала представлены обучающие и развивающие локации, школа, детский сад, магазины, фермерский рынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта. А при необходимости всегда можно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в поликлинику для детей и взрослых. Расстояние до аэропорта Анталия: 130 км.Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.Расстояние до центра Алании: 6 км.Расстояние до моря: 245 м.Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м.Расстояние до рынка по четвергам: 800 м Рассрочка: Действует беспроцентная рассрочка до года с первоначальным взносом на 24 мес. лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Начало строительства: осень 2022 года. Окончание строительства: осень 2024 года.