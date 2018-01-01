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Бутик-проект с хорошей локацией в Газипаше

Алания, Турция
от
€95,000
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14
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 77 м2. Расстояние до моря 2600 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Бутик-проект с хорошей локацией в Газипаше
Алания, Турция
от
€95,000
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Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.   Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка! Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря! РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!! Дата начала строительства: МАЙ 2022 г. Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.   ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН: Масштабной инфраструктурой комплекса Пляжем с пологим входом Видом на Торосские горы и море Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка   К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР: ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2 ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2 ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2   ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Объекты под открытым небом: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Беседки Площадки для барбекю Амфитеатр Зоны для прогулок и пробежек Детская игровая площадка Фитнес-центр под открытым небом Кафетерий Теннисный корт Зона парковки автомобилей Крытая инфраструктура: Стойки регистрации Вестибюль Ресторан Караоке-бар, сигарный и кальянный бары Гостевые дома Бизнесс — зона: Конференц-залы Бизнес-номера Конференц-зал Лаундж зона Офис продаж Библиотека Спа-зона: Закрытый бассейн, Кафетерий Фитнес-центр Витаминный бар Массажные кабинеты Турецкие бани Русская баня!!! Паровая комната VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) Игровая зона: Кафетерия-Бар Комнаты для хобби Бильярд Настольный теннис Кинозалы Play Station и игровая комната Торговая зона: Рынок Аренда автомобилей Прачечная Парикмахер Врач   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.   Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.   О районе: Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения. Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики. Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.   Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Каракокали, Турция
от
€242,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и спокойствие. Жильцы собственных апартаментов смогут оценить высокое качество строительства, а так же насладиться богатой инфраструктурой. Для возведения комплекса была выбрана высококачественная система домостроения, а  архитектура характеризуется эстетикой современного минимализма и лаконичными решениями.  Ассортимент квартир отличается многообразием функциональных планировочных решений: от компактных квартир до вариантов с просторными жилыми комнатами и даже квартир-дуплкесов. А из окон открываются умиротворяющие виды на горный массив или на декоративное озеленение внутри двора. При необходимости всего за 5 минут можно добраться до песчанного пляжа, так как расстояние до моря составляет всего 300 метров, а на автомобиле или общественном транспорте за 10 минут можно доехать до центра Алании, и знаменитого пляжа Клеопатра.  • Открытый плавательный бассейн с горками• Детский бассейн • Крытый бассейн с подогревом и джакузи• Тренажерный зал • Турецкий хамам• Сауна• Римская парная• Массажные комнаты• Лобби и лаунж-зона с баром• Игровая с бильярдом и настольным теннисом• Комната для игр плестейшн• Мини-кинотеатр• Библиотека• Детская площадка• Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами• Теннисный корт• Открытая парковка• Крытая парковка, в том числе для велосипедов• Кладовые• По 2 лифта в каждом блоке• Спутниковая антенна• Генератор электричества• Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана   Так же застройщиком предусмотрено наличие полного спектра социальной инфраструктуры. Поэтому вблизи территории жилого квартала представлены обучающие и развивающие локации, школа, детский сад, магазины, фермерский рынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта. А при необходимости всегда можно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в поликлинику для детей и взрослых.   Расстояние до аэропорта Анталия: 130 км.Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.Расстояние до центра Алании: 6 км.Расстояние до моря: 245 м.Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м.Расстояние до рынка по четвергам: 800 м Рассрочка: Действует беспроцентная рассрочка до года с первоначальным взносом на 24 мес. лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Начало строительства: осень 2022 года. Окончание строительства: осень 2024 года.
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Doesemealti, Турция
от
€1,51 млн
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Рядом с проектом есть частные школы, магазины. Автобус и маршрутка находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта. Аэропорт Анталии - в 25 минутах езды от проекта.
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