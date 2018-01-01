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Просторные апартаменты в Газипаше - Алания

Алания, Турция
от
€150,000
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10
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Просторные апартаменты в Газипаше - Алания
Алания, Турция
от
€150,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Турция
от
€286,425
Площадь 83–337 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.   Квартира отснятая 1 + 1 83 м2 брутто   2 + 1 164 м2 брутто   3 + 1 214 – 337 м2 брутто 4 + 1 280 м2 брутто  
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
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€694,275
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным комплексом, круглосуточной охраной, залом для медитации, игровой комнатой и кинотеатром, танцевальной и балетной студией, музыкальным и караоке залом, залом для мероприятий, торговым центром. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Siemens Кухонная мебель Высота потолков 3 метра Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых живописных районов Стамбула, в 1,5 км от побережья. Автомагистраль Е-5 - 4 минуты Станция метро - 4 минуты Станция метробуса - 18 минут Кадыкёй - 27 минут Босфорский мост - 22 минуты Международный аэропорт - 19 минут
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