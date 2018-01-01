Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 950 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Faralya Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположенный в развивающемся районе Паяллар рядом со всей необходимой инфраструктурой. Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
Представляем Вашему вниманию новый проект Элитного Жилого Комплекса в районе Кестель. Жилой комплекс будет состоять из 6-ти блоков с современным фасадом в европейском стиле, которые располагаются на благоустроенной территории в 4800м от моря. Квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой а так же в стоимость включен кухонный и ванный гарнитур. В виллах будут установлены кондиционеры в каждой комнате и электронагреватели в ванной.
К продаже представлены планировки:
- Квартиры 1+1, общая площадь 55м2.;
- Пентхаус 2+1, общая площадь 157м2.;
- Садовые дуплексы 2+1, общая площадь 275м2.
Особенности проекта Электрогенератор, Высокоскоростные лифты, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса / консьерж, Домофон.
Кестель - это зеленый район со множеством фруктовых плантаций, где проживает большое количество представителей стран СНГ и Европейского союза. Именно здесь находится один из государственных университетов и единственная в Алании русская школа. Район идеально подходит не только для тех, кто рассматривает недвижимость в Алании для постоянного проживания, но и для тех, кто любит тихий, спокойный отдых у моря.
Строительство объекта будет завершено в июне 2023 года. Доступна беспроцентная рассрочка, свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной информации.
Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома.
Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года.
Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.