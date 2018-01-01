Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар

Yaylali, Турция

от €102,943

Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый проект Элитного Жилого Комплекса в районе Кестель. Жилой комплекс будет состоять из 6-ти блоков с современным фасадом в европейском стиле, которые располагаются на благоустроенной территории в 4800м от моря. Квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой а так же в стоимость включен кухонный и ванный гарнитур. В виллах будут установлены кондиционеры в каждой комнате и электронагреватели в ванной. К продаже представлены планировки: - Квартиры 1+1, общая площадь 55м2.; - Пентхаус 2+1, общая площадь 157м2.; - Садовые дуплексы 2+1, общая площадь 275м2. Особенности проекта Электрогенератор, Высокоскоростные лифты, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса / консьерж, Домофон. Кестель - это зеленый район со множеством фруктовых плантаций, где проживает большое количество представителей стран СНГ и Европейского союза. Именно здесь находится один из государственных университетов и единственная в Алании русская школа. Район идеально подходит не только для тех, кто рассматривает недвижимость в Алании для постоянного проживания, но и для тех, кто любит тихий, спокойный отдых у моря. Строительство объекта будет завершено в июне 2023 года. Доступна беспроцентная рассрочка, свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной информации.