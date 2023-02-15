Современный проект в районе Авсаллар - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 57 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 65.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ!
г. Мерсин / г. Эрдемли район АЯШ
Жилой комплекс 12 этажный
Вид на море с 3 этажа
1+1 – 48 М2 полезная площадь – 1 этаж от 65.00 ЕВРО
2+1 – 84,69 М2 полезная площадь – 4 этаж 100.000 ЕВРО
1+1 – 78,42 М2 полезная площадь DUBLEKS – 12 этаж 90.000 ЕВРО
Квартира включает:
1.Кухонный гарнитур
2.Мебель в ванной комнате
3.Система хранения
4.Столярные изделия
5.Подвесной потолок
6.Ламинат на полу
7.Керамическая плитка в санузлах и прихожей
8.Душевая кабина
9.Сантехника
10.Металлическая входная дверь
11.Оконные блоки
12.Подводка под кондиционер
13.Подводка под газ
14.Подводка под телевизор
15.Межкомнатные двери
16.Стеклянное ограждение балкона
17.Розетки
Территория ЖК включает:
1.Взрослый и детский открытый бассейн
2.Детсая площадка
3.Беседки
4.Зоны барбекю
5.Парковое озеленение
6.Парковка
7.Помещение для управляющего
8.Два лифта
9.Автоматические двери на въезде
10.Генератор
Пляж 100 метров
Мигрос 300 метров
Рестораны 200 метров
Центр Мерсина 50 км
Эрдемли 15 км
Начало 15.02.2023 г.
Конец стройки 01.07.2024 г.
Предлагается вилла со стеклянным фасадом, бассейном, балконом и просторной террасой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, всего в нескольких минутах от Хисароню с барами, ресторанами и торговыми центрами, в нескольких минутах ходьбы от аквапарка.
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум.
В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная.
Расположение и объекты поблизости
Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море.
Школа: 1.5 км
Аэропорт: 8 км
Пляж: 1 км
Больница: 19,5 км
Магазины и рынки: 1.5 км
Центр города: 2 км