Проект в хорошей локации - район Демирташ

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 44 до 80 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Своя квартира на побережье Турции.
Дата начало строительства — 30.12.2022
Дата окончание строительство—30.12.2024
Планировки квартир:
Двухтомные квартиры 1+1, площадью 65 м2
Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 100 м2
14 этажный дом.
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Газифицированный
Полы с подогревом
Новый комплекс в Тесе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Аквапарк
Детский бассейн
Детская площадка
Открытая фитнес площадка
Турецкая баня
Сауна
Фитнес-центр
Зона для барбекю
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифты
Генератор
До моря 600 метров
Первоначальный взнос 50 %, остальное в рассрочку % до конца 2024 г.
Звоните прямо сейчас !!!
РАССРОЧКА НА 22 МЕСЯЦА
Недвижимость в Турции Мерсин
Дорогие друзья!
Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MARSHALL»!
Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 550 метрах от Средиземного моря.
Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания.
Рядом пляж Арпачбахшиш 40 минут до центра города Мерсин ️
Планировки квартир:
1+1 (брутто 70м2/нетто 55м2)
2+1 (брутто 110 м2/нетто 88м2)
3+1 (брутто 140м2/нетто 116м2)
Особенности проекта:
Большая территория (26000м²)
Комплекс состоит из пяти 12-ти этажных блоков
Дизайнерское оформление квартир
Открытая парковка
Бассейн
Аквапарк
Хамам
Сауна
Фитнесс зал
Синема зал
Беседки для барбекю
Открытая детская площадка
Зоны отдыха
Видеонаблюдение 24/7
Ландшафтный дизайн территории
Охрана 24/7
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Внутренний пожарный сигнализатор
Полный генератор
Система природного газа
Внутренние особенности:
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Кухонная столешница из гранита
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Обшивка стен входного коридора
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Шпунтованный паркет 10 мм
Стеклянные балконные перила
В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни- кондитерской, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар ️До пляжа 550 метров
Стоимость:
1+1 от 54.000€
2+1 от 78.000€
3+1 от 99.000€
Срок сдачи: Июнь 2024г.
Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul:
• Цена от застройщика
• Рассрочка 0% на 22 месяца
• Первый взнос 50%
• Сопровождение сделки
• Постпродажный сервис
Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.
По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия