Новый проект в перспективном районе Паяллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 67 до 134 м2. Расстояние до моря 2800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Резиденция расположена в одном из лучших районов Алании-Оба. Это новый качественный проект, расположенный недалеко от всех необходимых учреждений (больница, торговый центр и главная дорога), а также с данного жилого комплекса открываются потрясающий вид на море и замок Алании. Комплекс тщательно спланирован с учетом потребности комфортной и приятной жизни.
Проект состоит из одного четырехэтажного блока с общим количеством квартир 20. В продаже имеются квартиры планировок 1+1 и 2+1.
Завершение строительства планируется в августе 2023 года.
Компания Elka Homes рада представить Вам проект на стадии строительства в городе Газипаша, который открыт для получения ВНЖ. Он расположен в центре города и находится в 10 минутах ходьбы от всех удобств города (медицинский центр, больница, школа, рынок).
Жилой Комплекс будет состоять из одного 4-х этажного блока, состоящем из 5 квартир 1+1 и 3 квартир дуплекс 2+1.
Квартиры будут сдаваться в чистовой отделкой со встроенной кухней. Окончание в феврале 2023 года.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 90 до 177 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.