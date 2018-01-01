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Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул

Аванос, Турция
от
€376,000
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 107,52 до 175,54 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€376,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€97,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 42 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 36 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 6 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: сауна, трансфер до пляжа, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, детская игровая комната. Расположение и объекты поблизости Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 2,17 км от пляжа Incekum. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Жилой комплекс Новый проект в престижном районе Аланьи - Оба
Жилой комплекс Новый проект в престижном районе Аланьи - Оба
Алания, Турция
от
€159,500
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 203 м2.Расстояние до моря 3500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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