Новый масштабный проект недалеко от главной дороги Е5 - район Бейликдюзю

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51,45 до 134,65 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1. Площадь апартаментов от 54 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Предлагаем вам новые апартаменты на Северном Кипре – район Гюзельюрт (Морфу).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 108 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Гюзельюрт или Морфу - город и административный район на западе Северного Кипра, фруктовый рай и тихое место для спокойной жизни или для простого отдыха у моря. Место для любителей фруктов: вокруг города множество плантаций клубники, цитрусовые и ореховые сады, финиковые пальмы. Это один из самых сельскохозяйственных регионов с плодородной землей.Данный регион подойдет для любителей уединения и тишины, для тех, кто хочет полюбоваться живописными видами Кипра: горными склонами, апельсиновыми рощами, побродить по узким улочкам, увидеть старинные храмы и традиционные греческие дома. Здесь можно посидеть в настоящей рыбацкой таверне на морском берегу и полюбоваться видом с террасы, отправиться в подземный город или осмотреть знаменитые скальные церкви, многие из которых находятся прямо в черте города.Гюзельюрт занимает важное место в секторе высшего образования страны благодаря Ближневосточному Техническому Университету и недавно созданному Кипрскому Университет Здравоохранения и Социальных Наук.Недвижимость в Гюзельютре представлена преимущественно старым малоэтажным жилым фондом. Но встречаются и проекты строительства, особенность которых - цена, более низкая, чем в других инвестиционных регионах страные. Здесь есть интересные крупные комплексы с многоэтажными домами и масштабной инфраструктурой для отдыха, собственным пляжем, а также невысокие уютные комплексы.
Получите привилегию быть рядом с городом.
Это особый проект, в котором подписана известная и пионерская компания с двадцати восьмилетним опытом управления отелями. Проект имеет высокую стоимость земли, так как он расположен в Шишли, быстрорастущем районе и центре торговли и бизнеса в городе.
Şişli Residence - это высококлассный проект с многофункциональными аспектами, в котором содержится 599 высококачественных жилых единиц, 18 магазинов, 60 офисов, и 5-звездочный отель. Проект состоит из 3 различных блоков с 39 этажами в общей сложности. Он построен на участке площадью 18 000 м ² с общей площадью строительства 170 000 м ².
Он предлагает различные варианты жилых единиц, варьирующиеся от 1 + 1 до 4,5 + 1 с диапазоном размеров от 36-214 м ².