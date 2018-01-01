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Жилой комплекс с бассейнами и аквапарком, в зелёном и спокойном районе Оба, Алания, Турция

Алания, Турция
от
€174,000
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7
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О комплексе

Проект расположен в престижном районе Оба, который славится своей уютной атмосферой и красивой зелёной территорией. Жилой комплекс с особой атмосферой приватности для тех, кто ценит уют, комфорт и безопасность.

В проекте квартиры и дуплексы с 1–4 спальнями.

В комплексе есть разные удобства для жильцов: охрана с видеонаблюдением, бассейн с аквапарком, сауна, паровая комната, настольный теннис, бильярд, витаминный бар, зона с беседками и др.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние от комплекса до моря 5 километров.

Район Оба один из самых современных в Аланье. Он постоянно развивается и разрастается – здесь строят современные жилые комплексы, возвели главную больницу Аланьи и Центр лазерной медицины.

Оба — один из самых зелёных районов в Аланье. Здесь много парков со скамейками, фонтанами и мини-садами.

Район Оба считается элитным и экологически чистым. Рядом нет ни вредных производств, ни пыльных дорог.

Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Жилой комплекс с бассейнами и аквапарком, в зелёном и спокойном районе Оба, Алания, Турция
Алания, Турция
от
€174,000
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