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Масштабный проект с видом на озеро и Мраморное море в Стамбуле

Аванос, Турция
от
€320,000
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10
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 531 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Масштабный проект с видом на озеро и Мраморное море в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€320,000
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Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества. Первоначальный взнос 30%, оставшаяся сумма — рассрочка до окончания строительства. Особенности квартир Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видеодомофон, сауна. Удобства и оснащение в доме Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, гардероб в прихожей, встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила. Расположение и объекты поблизости Современный жилой комплекс удачно расположен в центральной части популярного курортного района Аланьи, Махмутлар. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 600 метрах от резиденции. Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
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Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
Аванос, Турция
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
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