Масштабный проект с видом на озеро и Мраморное море в Стамбуле

Yaylali, Турция
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и пентхаусы.
Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни.
В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.
Первоначальный взнос 30%, оставшаяся сумма — рассрочка до окончания строительства.
Особенности квартир
Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видеодомофон, сауна.
Удобства и оснащение в доме
Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, гардероб в прихожей, встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила.
Расположение и объекты поблизости
Современный жилой комплекс удачно расположен в центральной части популярного курортного района Аланьи, Махмутлар. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 600 метрах от резиденции.
Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.