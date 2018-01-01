Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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NOIRE - новый жилой комплекс в районе Авсаллар от застройщика ULAŞ YAPİ.
Авсаллар — небольшой приморский поселок в районе знаменитого средиземноморского курорта Алании в провинции Анталья, Турция. Отдых и проживание в Авсалларе предполагает наслаждение солнцем, морем, размеренность и спокойствие.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Фитнес;
- Барбекю;
- Беседка для отдыха;
- Сауна;
- Парная;
- Видеонаблюдение.
Оснащение квартир:
- Ламинат;
- Подвесной потолок;
- Стальная дверь;
- Душевая кабина;
- Санузел;
- Сигнализация.
Расположение:
Расстояние до моря - 1450 м.
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Вашему вниманию представлены новые апартаменты 1+1, 2+1 в Алании – район Авсаллар.Площадь апартаментов от 54 до 123 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Квартиры в уютном районе Обе.
Квартиры современными планировками - 1+1 (52кв.м) в чистовой отделке и дизайнерской мебелью.
Комплекс обладает большой и красивой территорией, с развитой инфраструктурой: открытый бассейн, сауна, джакузи, фитнес-зал, зона барбекю, парковка, детская площадка. Круглосуточно за безопасностью следит охрана.
В шаговой доступности — торговые центры, еженедельный фермерский рынок, детские парки, банкоматы, аптека, футбольный и баскетбольный корты, вечерний прогулочный центр района Оба, лучшие частные школы и лицеи, новая больница.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
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