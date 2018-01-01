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Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе

Мраморноморский регион, Турция
от
€283,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены планировки 1+1.Площадь апартаментов от 50,74 до 61,15 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе
Мраморноморский регион, Турция
от
€283,000
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Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, крытой и открытой парковкой, кафе, баром и рестораном, охраной. Преимущества Гарантированный доход 8% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 1 минута Университет - 1 минута Больница - 5 минут Станция метробуса - 5 минут Гавань - 10 минут Озеро - 5 минут
Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
Алания, Турция
от
€266,850
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 210 м2. Расстояние до моря 780 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Yaylali, Турция
от
€128,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Новая, светлая квартира в Кестеле, Алания - Мы рады предложить вам новую, яркую квартиру в Кестеле, Алания. Кестель - это новая развивающийся район Алании. тут гармонично сочетаются старые постройки с новостройками. В Кестеле вы можете прогуляться в апельсиновом и банановом саду, наслаждиться песчаным пляжем, а также можете покататься на велосипеде вдоль набережной.  Комплекс находится всего в 100 метрах от пляжа, в нескольких минутах ходьбы от рынка и детского парка. Общественная автобусная остановка находится всего в 50 метрах. Квартира расположена в хорошо управляемом комплексе с такими удобствами как: кафе, сауна, бассейн, автостоянка, детский парк.  Квартира очень светлая,просторная и уютная. Кухня спроектирована по американскому типу,имеется встроенная гранитная столешница. С кухни плавно перететка щей в гостиную вы можете выйти на просторную лоджию и насладиться на ней прекрасными видами под чашечку чая или турецкого кофе. 
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