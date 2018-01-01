Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 157 до 413 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Почему это свойство؟
Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле.
Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле.
Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни.
Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Oxium - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в одном из самых привлекательных районов Анталии - Алтынташ. Алтынташ - это район ликвидного жилья, уже завоевавший славу самого перспективного района Антальи.
Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Пляжи находятся в пределах 6 км, крупнейшие торговые центры Mall of Antalya, Deepo, Ikea, выставочные центры и международный аэропорт - в нескольких минутах езды.
Oxium состоит из двух 5-этажных корпусов, расположенных на территории с садом и бассейном. Новый престижный комплекс включает 42 современных апартамента с одной и двумя спальнями тщательно спроектированных для первоклассной комфортной жизни.
Проектом предусмотрен широкий выбор удобств и социальных зон: ландшафтный сад, пешеходные/велосипедные дорожки, открытый бассейн, детский бассейн, ресепшен, лифты, фитнес-центр, сауна, генератор, зоны для занятий спортом и паркинг. Особое внимание уделено безопасности жильцов - на территории резиденции будет вестись круглосуточное видеонаблюдение.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!