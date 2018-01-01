Государственный проект рядом с аэропортом Сабихи Гёкчен в Стамбуле

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 115 до 138 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Представляем Вашему вниманию новый проект Элитного Жилого Комплекса в районе Кестель. Жилой комплекс будет состоять из 6-ти блоков с современным фасадом в европейском стиле, которые располагаются на благоустроенной территории в 4800м от моря. Квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой а так же в стоимость включен кухонный и ванный гарнитур. В виллах будут установлены кондиционеры в каждой комнате и электронагреватели в ванной.
К продаже представлены планировки:
- Квартиры 1+1, общая площадь 55м2.;
- Пентхаус 2+1, общая площадь 157м2.;
- Садовые дуплексы 2+1, общая площадь 275м2.
Особенности проекта Электрогенератор, Высокоскоростные лифты, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса / консьерж, Домофон.
Кестель - это зеленый район со множеством фруктовых плантаций, где проживает большое количество представителей стран СНГ и Европейского союза. Именно здесь находится один из государственных университетов и единственная в Алании русская школа. Район идеально подходит не только для тех, кто рассматривает недвижимость в Алании для постоянного проживания, но и для тех, кто любит тихий, спокойный отдых у моря.
Строительство объекта будет завершено в июне 2023 года. Доступна беспроцентная рассрочка, свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной информации.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной, парной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, массажным кабинетом, кафе, зонами для занятий йогой и пилатесом, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Центр и пирс Ялова - 3 км
Аэропорт - 45 минут
Горнолыжный центр - 45 минут
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Siberia Villas in İncekum - эксклюзивный проект, состоящий из отдельного блока с тремя виллами.
Блок из трех вилл расположен в районе Инжекум в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе.
Инжекум – это престижный район Аланьи, преимущественно застроенный элитными виллами и частными домами, располагается на живописном горном районе. Здесь чистейший горный воздух и великолепные Средиземноморские пейзажи. Еще одним преимуществом этой местности является быстрый доступ к центральной части города - всего 10 минут езды.
Вилла состоит из гостиной с кухней, спален, санузлов, подсобных помещений, большого помещения на подземном этаже с сауной и фитнес залом, бассейна с джакузи, террасы и балконов.
Инфраструктура:
- Собственный бассейн с джакузи;
- Парковка;
- Собственный сад;
- Сауна;
- Фитнес-зал;
- Зона отдыха и барбекю;
- Камеры видеонаблюдения;
Расстояния:
- Море и пляж: 600 м
- Аэропорт Газипаша: 60 км.
- Аэропорт Анталии: 100 км.
- Центр Алании: 20 км.
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