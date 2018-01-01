Сдвоенные виллы в активно развивающемся районе Искеле

Компания Stay Property предлагает новые виллы в Алании – район Тепе.В проекте представлены 2-этажные виллы планировкой 3+1, общей площадью 127 м2. Каждая вилла располагает садом, бассейном и парковкой. Расстояние до моря 300 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Параметры объекта
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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DEMET VİLLAS - это уникальные 12 вилл премиум-класса. Виллы расположены в Анталии, в районе Алтынаш. В 15 минутах езды от пляжа "Лара". Виллы расположены между горами и Средиземным морем.
Район Алтынаш обладает современной инфраструктурой, завораживающей природой и песчаными пляжами. В этом районе есть все для комфортного проживания: медицинские учреждения: образовательные центры, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны.
Виллы представлены с современной планировкой: 6+1 шесть спален и кухня, совмещенная с гостиной. Площадью 347 кв.м. С дизайнерским ремонтом, встроенной кухней, бытовой техникой, системой "умный дом" и кондиционерами в каждой комнате. Вилла обладает собственной терассей, откуда открывается очаровательный панорамный вид на море и горы. Также каждая вилла имеет собственный бассейн.
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Подземный паркинг;
- Шатл сервис до моря;
- Прачечная;
- Лифт.
DEMET VİLLAS - это идеальное решение для жилья и инвестиций!
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
ATLAS PREMIUM VILLAS - это элитные виллы в Каргыджаке в районе Алании, который является самым современным и развивающимся курортным городом Турции.
Виллы расположены на территории 3 493 кв.м. Имеют ландшафтное озеленение и также окружены с одной стороны горами, а с другой - Средиземным морем.
ATLAS PREMIUM VILLAS представляет 6 вилл:
Вилла А. Площадь виллы - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв.м. В вилле 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 680 кв.м.
Вилла B. Площадь - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв. м. Вилла включает 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 660 кв. м.
Виллы С и D. Площадь каждой виллы - 465 кв.м. Жилая площадь - 260 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 550 кв.м.
Вилла Е. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 530 кв. м.
Вилла F. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 570 кв. м.
Каждая вилла обладает собственной инфраструктурой: бассейн, гараж, собственный лифт, хамам, сауна, автоматическая система полива сада.
Из панорамных окон вилл открывается завораживающий вид на средиземное море и Древний замок Алании. Виллы отлично подходят как для жилья, так и для инвестиций.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе, рестораны;
- Набережная;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.
Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Алании! Бесплатное юридическое сопровождение!
Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2.
Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной.
Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2.
На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Каждая вилла
оснащена системой “умный дом”, частной автостоянкой и аквариумом. Кроме того,
есть открытый бассейн, спортивная площадка, турецкая баня, сауна, художественные
комнаты и зоны отдыха как общие социальные зоны.