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  3. Апартаменты 1+1 в новостройке - Авсаллар, Алания

Апартаменты 1+1 в новостройке - Авсаллар, Алания

Инжекум, Турция
от
€125,000
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9
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Авсалларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, расстояние до моря 1000 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км. Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Апартаменты 1+1 в новостройке - Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€125,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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