Апартаменты 1+1 в новостройке - Авсаллар, Алания

О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Авсалларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, расстояние до моря 1000 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км. Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.