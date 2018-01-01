Апартаменты 1+1 в новостройке - Авсаллар, Алания

Выставлена на продажу квартира в Авсалларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, расстояние до моря 1000 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км. Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Почему это свойство؟
Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и памятниками, а также очаровательной природой анатолийской стороны Стамбула.
Он находится недалеко от Босфора, международной дороги E-80 и шоссе TEM.
Комфортная и оживленная жизнь со здоровьем и спортивными сооружениями, роскошными брендами и ресторанами.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 673 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е-5, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Станция метробуса - 600 метров
Станция метро - 600 метров
Трамвайная остановка - 1,7 км
Новый аэропорт Стамбула - 30 минут
Площадь Таксим - 14,5 км
Босфор - 14 км
Больница - 20 метров
Университет - 3 км
Торговый центр - 350 метров
Гавань и побережье - 4 км