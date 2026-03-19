  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Жилой квартал Almara Villas

Жилой квартал Almara Villas

Фуэнхирола, Испания
от
$967,002
;
6
Оставить заявку
ID: 39589
ID новостройки на Realting
In CRM: 1532323567
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Jilguero

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Exclusive development of 12 single-family homes in Torreblanca (Fuengirola), a dynamic and attractive coastal city where the Mediterranean and quality of life meet in perfect harmony. This project is located in a privileged enclave of the Costa del Sol, noted for its extensive beaches, its well-kept promenade and an exceptional climate with more than 300 days of sunshine per year. The development is situated in one of the best-connected points of the Costa del Sol, just a few minutes from the local train station, with Málaga International Airport 20 minutes away and the María Zambrano AVE station 30 minutes away. This project will be carried out in 2 phases. In the first phase, 5 homes are being marketed, distributed over 4 floors, with large terraces, landscaped areas and private swimming pools.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$348,951
Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-2
Михас, Испания
от
$1,48 млн
Жилой квартал Villa Evania Cortesin
Casares, Испания
от
$4,10 млн
Жилой квартал Higuerón South Residences
Фуэнхирола, Испания
от
$898,743
Жилой квартал Villa Zoe Delux
Benahavis, Испания
от
$3,70 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Almara Villas
Фуэнхирола, Испания
от
$967,002
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Показать все Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Испания
от
$1,06 млн
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Показать все Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Бенидорм, Испания
от
$284,521
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Площадь 56–59 м²
7 объектов недвижимости 7
Новое здание SLIM TOWER в городе Бенидормм с инновационным и авангардным архитектурным дизайном.  Дом оснащён системой кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды, а также механической системой вентиляции, которая обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещениях и соотв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0 – 59.0
459,554 – 541,976
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Показать все Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Жилой квартал Essence Residence Fase 1
Bel Air, Испания
от
$932,873
We believe that home is much more than a place: it is an experience. This carefully designed community offers the perfect combination of privacy and exclusive services close to the prestigious Villa Padierna Place. Its exceptional flats and penthouses stand out for their large and bright…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации