  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benahavis
  4. Жилой квартал VILLA AZAHAR Peak

Жилой квартал VILLA AZAHAR Peak

Benahavis, Испания
от
$2,90 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 39218
ID новостройки на Realting
In CRM: 896699907
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
The villa is designed as a private retreat where architecture, landscape, and light blend together naturally. The spaces open up to the outdoors, allowing views, fresh air, and natural light to become part of everyday life. A home designed to enjoy time, space, and tranquility. This villa sits on a 2,006 m² lot and features a total floor area of 473 m² spread over two floors, with a total of 4 bedrooms, 4 bathrooms, and a separate half-bath. The villa features contemporary architecture characterized by clean lines and balanced proportions. The home unfolds through spacious, open-concept areas where the living room, dining room, and kitchen flow seamlessly, creating a continuous sense of spaciousness and brightness. The terraces serve as a natural extension of the interior spaces, allowing residents to enjoy outdoor living year-round. Floor-to-ceiling windows allow natural light to flood the home, while seamlessly integrating the views into the living experience. The result is a bright, serene, and functional home where architecture and lifestyle blend perfectly.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bougaivillea Rosa
Фуэнхирола, Испания
от
$3,07 млн
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Benahavis, Испания
от
$1,70 млн
Жилой квартал Veridian II
Фуэнхирола, Испания
от
$1,11 млн
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$604,681
Вы просматриваете
Жилой квартал VILLA AZAHAR Peak
Benahavis, Испания
от
$2,90 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Naya Residences
Жилой квартал Naya Residences
Жилой квартал Naya Residences
Жилой квартал Naya Residences
Жилой квартал Naya Residences
Показать все Жилой квартал Naya Residences
Жилой квартал Naya Residences
Эстепона, Испания
от
$759,950
This is an exclusive development of 88 two- and three-bedroom homes designed to offer a new way of living on the Costa del Sol. The project combines contemporary architecture, spacious outdoor areas, and comprehensive premium common areas featuring two swimming pools, a spa, a sauna, a hamm…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Показать все Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Жилой квартал Alcazaba Lagoon IV
Casares, Испания
от
$381,113
Impressive residential complex of contemporary Mediterranean style that extends over 40,000 m2 of lush tropical gardens. It stands out for its wide range of facilities. A beautiful promenade borders the lagoon, offering the opportunity to enjoy nature and breathtaking views. You can also en…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал 360º By Cordia
Жилой квартал 360º By Cordia
Жилой квартал 360º By Cordia
Жилой квартал 360º By Cordia
Жилой квартал 360º By Cordia
Показать все Жилой квартал 360º By Cordia
Жилой квартал 360º By Cordia
Михас, Испания
от
$443,683
Discover an exclusive residential project in the coveted area of ​​Cerrado del Águila. Its privileged location offers stunning panoramic views, stretching from the Sierra Nevada to Africa, and a lifestyle where everything you need is right around you. Situated frontline golf, this unique en…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации