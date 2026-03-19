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Жилой квартал Sunway Residence

Эстепона, Испания
от
$563,137
;
20
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ID: 39251
ID новостройки на Realting
In CRM: 1393741874
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

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New and exclusive gated community in Estepona West, offering elegant 2 and 3-bedroom apartments and luxurious penthouses. High-quality standards and modern technology make your home environmentally friendly and energy efficient. The development offers 2 and 3-bedroom apartments as well as penthouses. Designed by a renowned architectural studio Villarroel, this modern residential complex boasts a charming design, spacious bright terraces, and a relaxed atmosphere. With its gated community and stunning natural surroundings, is an ideal place to call home. Each residence features exquisitely furnished kitchens, lavish bathrooms, and indulgent master en-suites. Conveniently located near a school, park, and hospital, this complex is ideal for families. Parking spaces and storage rooms are included in the apartments’ price. Experience unparalleled luxury living with contemporary design and natural beauty. Features • Gated community with 48 apartments • Outdoor swimming pool with relaxation zone • Apartments of 2 & 3 bedrooms and Penthouses • Spacious private terraces • Oversized windows • 2 Bathrooms in every apartment • Master en-suite bathroom • Monetary security

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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