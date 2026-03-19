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Жилой квартал Victoria Hills

Benagalbon, Испания
от
$455,060
;
13
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ID: 39326
ID новостройки на Realting
In CRM: 130614548
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    La Axarquia
  • Город
    Rincon de la Victoria
  • Деревня
    Benagalbon
  • Адрес
    Calle Sietecolores

О комплексе

Перевод
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English English
An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. From the ground floor flats with large private terraces, perfect for sharing moments outdoors, to the penthouses with solariums, where the sea and sky merge into one. Discover a new way to experience the Costa del Sol: authentic, bright and deeply Mediterranean. Located in Rincón de la Victoria, its surroundings offer the best of both worlds: the tranquillity of a natural environment and the proximity of Malaga, just a few minutes away. Wide beaches, cliffside trails, golf, gastronomy and a lifestyle that can be enjoyed outdoors all year round.

Местонахождение на карте

Benagalbon, Испания
Еда и напитки

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Жилой квартал Victoria Hills
Benagalbon, Испания
от
$455,060
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