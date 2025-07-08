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Квартиры-студии в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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1 объект найдено
Студия в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Студия
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 8/12
Уникальная возможность купить студию в Любляне, которая вас удивит! В тихом и ухоженном жил…
$160,165
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Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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