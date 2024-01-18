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Инвестиционная недвижимость в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 8 АПАРТАМЕНТОВ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 8 АПАРТАМЕНТОВ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 26 000 м²
Продаётся земельный участок с готовым проектом под застройку 8 апартаментов (4-х двухквартир…
€748,500
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ЧАСТНЫЙ ДОМ С ЗАМКОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЛОВЕНИИ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
ЧАСТНЫЙ ДОМ С ЗАМКОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЛОВЕНИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 665 м²
В центральной части Словении, всего в 15 км от столицы продается старинный замок 18 века с п…
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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