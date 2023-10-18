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Коммерческая недвижимость в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
17
15 объектов найдено
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€196,896
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€186,165
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€107,325
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€210,000
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€180,000
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€294,063
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 133 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€278,880
Ресторан, кафе в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 150 м²
Ресторан в одном из престижных бизнес -цент…
€320,000
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 177 м²
Этаж 1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€390,000
Коммерческая в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 790 м²
Чрезвычайно редкая возможность для инвестиц…
€780,000
Магазин в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Магазин
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
Коммерческая с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Коммерческая с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€350,000
Магазин с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Магазин с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 734 м²
  Высококачественный и престижный объект, …
€4,20 млн
Коммерческая с сауной в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Коммерческая с сауной
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 2 172 м²
Коммерческая площадь, оборудованная под спо…
€1,20 млн

Типы недвижимости в Upravna Enota Ljubljana

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