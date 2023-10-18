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Realting.com
Словения
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana
Коммерческая недвижимость в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Любляна
17
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15 объектов найдено
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
94 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€196,896
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
89 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€186,165
Рекомендовать
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
43 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€107,325
Рекомендовать
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
95 м²
1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€210,000
Рекомендовать
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
81 м²
1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€180,000
Рекомендовать
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
140 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€294,063
Рекомендовать
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
133 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€278,880
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Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
150 м²
Ресторан в одном из престижных бизнес -цент…
€320,000
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
177 м²
1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€390,000
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Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
790 м²
Чрезвычайно редкая возможность для инвестиц…
€780,000
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Магазин
Upravna Enota Ljubljana, Словения
145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
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Коммерческая с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
145 м²
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€350,000
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Магазин с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
734 м²
Высококачественный и престижный объект, …
€4,20 млн
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Коммерческая с сауной
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2 172 м²
Коммерческая площадь, оборудованная под спо…
€1,20 млн
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