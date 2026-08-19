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Квартиры в Любляне, Словения

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21 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/2
Вилла Станежиче — это современный, высококлассный четырёхквартирный дом-дуплекс, расположенн…
$1,10 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
СОВРЕМЕННАЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С БОЛЬШОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСОЙ И ВИДОМ НА  ЛЮБЛЯНСКИЙ ЗАМОК И ГО…
$1,15 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Новая меблированная квартира в Любляне, в первом в Словении биофильном ЖК Двухкомнатная ква…
$529,612
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Новая меблированная квартира в Любляне, в первом в Словении биофильном ЖК Двухкомнатная ква…
$529,004
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Мы представляем исключительную возможность приобрести прекрасную квартиру в одном из самых п…
$723,479
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Пентхаус в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ: ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТУЗ С ВИДОМ ЖУБЛЯНА КАСТЛЯРасположение: Любляна-Трново, недалеко о…
$3,65 млн
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MILARO d.o.o.
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 452 м²
Этаж 6/7
Новая квартира премиум класса в центре Любляны В самом центре столицы мы эксклюзивно продае…
$4,58 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 91 м²
Трехкомнатная квартира в одном из популярнейших районов Любляны, в Бежиграде Предлагаем ваш…
$626,086
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 168 м²
Новая четырехкомнатная квартира с атриумом в Любляне. Район на улице Пармова — это новый го…
$799,710
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 205 м²
САМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ АПАРТАМЕНТ - Поисковая локацияРасположение: Любляна-БежиградГод постройки:…
$1,04 млн
НДС
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MILARO d.o.o.
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 92 м²
Квартира в одном из самом популярном ЖК на Адриатическом побережье. В тихом и благоустроенн…
$751,985
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 90 м²
Трехкомнатная квартира в одном из популярнейших районов Любляны, в Бежиграде Предлагаем ваш…
$629,052
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Расположенная в оживлённом районе Местни Трг в центре Любляны, эта полностью отреставрирован…
$1,46 млн
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AGENCIJA Elite
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 120 м²
Элегантная просторная квартира на словенском побережье Адриатики В престижном районе Портор…
$1,02 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 154 м²
Этаж 1/3
СОВРЕМЕННАЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С БОЛЬШОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСОЙ И ВИДОМ НА  ЛЮБЛЯНСКИЙ ЗАМОК И ГО…
$1,14 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 168 м²
Новая четырехкомнатная квартира с атриумом в Любляне. Район на улице Пармова — это новый го…
$803,580
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 92 м²
Трехкомнатная квартира класса люкс в  ближайшем пригороде Любляны. Трехкомнатная квартира в…
$912,488
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 3/4
Расположенная в самом сердце Любляны, эта исключительная двухкомнатная квартира излучает веч…
$1,39 млн
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 15/15
Ощутите вершину городской роскоши в самом сердце Любляны. Эти эксклюзивные пентхаусы в прест…
$1,30 млн
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Квартира 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Квартира расположена на трех уровнях: 1-й уровень: светлая и просторная гостиная, включающа…
$2,27 млн
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Квартира 5 комнат в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 5 комнат
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 390 м²
Апартаменты являются частью эксклюзивного здания, расположенного в самом центре Любляны, сто…
$5,28 млн
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Параметры недвижимости в Любляне, Словения

с террасой
Недорогая
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