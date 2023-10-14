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Квартиры в Любляна, Словения

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23 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 5/5
For sale a modern penthouse duplex apartment in an accessible and family-friendly location (…
€598,000
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
For sale new, luxury apartments in the suburb Trnovo! In an excellent, quiet location in …
€989,000
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
New, bright, comfortable and varied 3 bedroom apartment in a new building in Šiška (167.5 m2…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
We are renting a newer, bright, comfortable and lively 3-room penthouse apartment (usable ar…
€5,000
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/3
Spacious and lively apartment in the city center with high ceilings, in the pedestrian zone,…
€585,000
Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2/4
Old city, bright and luxuriously furnished apartment in the city center, in Tabor. The ap…
€2,700
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Для Аренды: Красивая Новая Квартира в Сердце города! Мы предлагаем вам возможность снять эт…
€1,500
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 68 м²
Этаж 1/6
Новая квартира в популярном районе Любляны,…
€310,212
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартира в одном из популярных районов Любл…
€195,000
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 61 м²
Новая квартира в популярном районе Любляны,…
€286,390
Квартира 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€1,01 млн
Квартира 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€770,985
Квартира 2 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€365,623
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€338,885
Квартира 2 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€476,883
Квартира 1 ванная в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 ванная
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€183,536
Квартира 2 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€569,784
Квартира 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€524,494
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 4/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент пр…
€614,748
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€411,372
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€386,743
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€490,979
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 160 м²
Элитная квартира в Любляне. Роскошно мебли…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Любляна, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
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