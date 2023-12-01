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Коммерческая недвижимость в Upravna Enota Kamnik, Словения

1 объект найдено
Коммерческая в Камник, Словения
Коммерческая
Камник, Словения
Площадь 6 479 м²
Торговый продуктовый центр в одном из ближа…
€5,20 млн
в месяц
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