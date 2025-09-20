Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Jagodje, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Jagodje, Словения
Девелоперский проект. В уникальном месте на берегу Адриатического словенского побережья, …
$2,37 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти